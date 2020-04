Ostravsko-pražský startup Skladon, který zajišťuje kompletní outsourcing logistiky pro e-commerce subjekty, získal investici na svou další expanzi. O velkém potenciálu oboru přesvědčil skupinu angel investorů v čele s fondem Fazole ventures, za nímž stojí miliardář a majitel výrobce krmiv Vafo Pavel Bouška, Luboš Černý a také Pavel Přikryl, který spoluzaložil pražský coworking Opero. Investoři do firmy vložili 15 milionů korun a sázejí na to, že outsourcing logistiky, dnes naprosto běžný u více než poloviny e-shopů v USA a Západní Evropě, se stane standardem e-commerce trhu i v regionu Střední Evropy.

Přidaná hodnota služby pro provozovatele e-shopu je velice jednoduchá – fulfillmentové centrum zabezpečuje celý logistický proces e-shopu počínaje příjmem zboží od dodavatelů či z výroby, skladováním, automatizovaným příjmem objednávek, jejich vychystání, zabalení, až po odeslání zákazníkům do celého světa pomocí nasmlouvaných dopravců za výrazně výhodnější ceny. E-shopy tak přemění své fixní náklady na sklad a zaměstnance na variabilní, zbaví se starostí a odpovědnosti za chod logistiky a ušetří prostředky, které by jinak museli investovat do vybavení skladu a souvisejících technologií.

„Celý obchodní model oboru fulfillmentu je postavený na úsporách z rozsahu. Máme efektivně nastavené a odladěné logistické procesy podpořené silnou systémovou podporou, velký objem skladu, zásilek i dopravy. Samostatný e-shop střední velikosti, v objemech stovek až tisíců zásilek za měsíc, nedosáhne takové efektivity, vzhledem k nemožnosti investovat do vývoje tolik energie a prostředků jako my,“ říká Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO Skladonu.

„Kluci jsou obchodně velmi šikovní, pracují naprosto detailně na vyladění efektivity logistiky i IT procesů. Opravdu věříme, že se jim jejich ambiciózní plány podaří naplnit.“ Pavel Přikryl, managing partner Fazole Ventures

Podstatnou součástí kvality služby je technologie propojující všechny logistické procesy. Systém Skladonu je napojen přímo na e-shop či ERP systém provozovatele, který automaticky vyřizuje objednávky a řídí a synchronizuje skladové zásoby.

„Vlastní systém MySkladon je naše obrovská výhoda. Náš zákazník má všechny informace a reporty od skladu i dopravců na jednom místě, ale fyzicky se logistiky nemusí vůbec dotknout. Jsme napojeni na nejoblíbenější české e-shopové platformy jako je třeba Shoptet, což nám umožní nový e-shop onboardovat v řádu hodin,“ říká další ze spoluzakladatelů a obchodní ředitel firmy Patrik Babinec.

Služeb Skladonu dnes využívá několik desítek e-shopů, mezi nimi například autoři jedné z nejúspěšnějších českých crowdfundingových kampaní na Kickstarteru brněnští Skinners, výrobce peněženek na kryptoměny Trezor nebo prodejce balíčků pro psy Dogsie. Aktuálně největším klientem firmy je český výrobce outdoorového oblečení Kilpi, kterému Skladon zabezpečuje kromě logistické obsluhy e-shopu také zásobování všech kamenných prodejen a distributorů po celém světě. Firma jedná i s řadou velkých výrobců, kteří skrze ni chtějí řešit logistiku a vstup svých společností do světa online prodeje. V tomto směru navázala společnost spolupráci s Expando a advertia digital, společně pak budou schopni nabídnout firmám kompletní přesun jejich podnikání online a zahraniční expanzi na Amazon.

„V současnosti máme k dispozici fulfillmentové centrum o velikosti 5000 m2 v blízkosti ostravského letiště a v průběhu následujícího roku plánujeme rozšíření této plochy až na trojnásobek, tedy 15 000 m2,“ načrtl plány do budoucna Babinec. Zároveň zmiňuje strategickou polohu skladu v blízkosti slovenských a polských hranic, ze kterého je Skladon schopen rychleji a levněji obsloužit tyto trhy což je zásadní pro mnoho českých e-shopů.

S expanzními plány Skladonu pomůže investorský klub vedený fondem Fazole ventures, za kterým stojí i miliardář Pavel Bouška. K Fazoli se přidala řada menších angel investorů, kteří firmě pomohou s dalším rozvojem.

„Kluci jsou obchodně velmi šikovní, pracují naprosto detailně na vyladění efektivity logistiky i IT procesů. Opravdu věříme, že se jim jejich ambiciózní plány podaří naplnit,“ uzavírá Pavel Přikryl, managing partner Fazole Ventures.