Na začátku vyhlášení nouzového stavu realizoval Ipsos výzkum zjišťující jaké firmy nebo značky se dle názoru populace staví dobře vzhledem k současné situaci. Lidé tehdy velmi často zmiňovali aktivity vlády a vládních institucí, ze soukromého sektoru pak nejvíce banky. Od té doby však stačilo na nynější situaci zareagovat mnoho dalších značek. Jaké byly vidět nejvíce?

Jedny z prvních značek, které začaly reagovat na novou situaci byly skupina PPF, O2 a Česká spořitelna. Zejména iniciativa skupiny PPF, která přinesla Česku tolik potřebné respirátory, roušky a další zdravotnické materiály přišla s perfektním načasováním, a tak nezůstala lidmi nepovšimnuta. PPF byla nejvíce zmiňovanou značkou v první vlně výzkumu (16. března 2020).

O dva týdny později si již na PPF téměř nikdo nevzpomněl. Aktivitu v ceně 100 miliónů korun zastínily další značky, které pružně zareagovaly na současnou situaci. Jmenovitě se k O2 (mimochodem další velké značce, která patří pod skupinu PPF) připojil T-Mobile i Vodafone a všichni velcí telefoničtí giganti nabídli svým zákazníkům data zdarma. Některé značky se spojily a přenechaly svůj mediální prostor společensky prospěšné kampani #chranimtebe, džusový bar Fruitisimo začal dovážet vitamínové bomby do nemocnic a Kofola upravila svoji kampaň na poslední chvíli tak, že hlavní aktéry zahalila do roušek – to, že tak bylo učiněno v post produkci si nejspíš ani nevšimnete.

Zvýšená aktivita značek však způsobila, že málokterou z nich jsou si lidé schopni aktivně vybavit, a tak tedy zmíněné aktivity trochu zapadly. Nebo je to možná tím, že Petr Kellner dodal České republice materiál, který tak zoufale chyběl a s lidmi v počátcích pandemie v Česku, kdy se cítili nejohroženější, rezonoval nejvíce.

Značky supermarketů a obchodů s potravinami na první příčce

Oproti první vlně sběru lidé více zmiňovali obchody s potravinami a supermarkety, a to zejména kvůli jejich rychlé adaptaci na situaci. Tesco posílilo rozvoz potravin domů, supermarkety jako Lidl nabízí jednorázové ochranné rukavice a dezinfekce u vchodu, své zaměstnance chrání plexisklovými štíty a personál prodejny starší 65 let nechává doma s plnou náhradou mzdy. Rohlík nejenom že posílil zásobování občanů velkých měst, ale nově rozšířil svou působnost i do těch menších.

Druhým nejčastěji zmiňovaným odvětvím byli mobilní operátoři, a to zejména díky zavedení neomezeného čerpání dat, případně dalších bonusů pro své uživatele, kteří jsou nuceni trávit čas doma. To to leckdy poměrně kreativně. O2 TV dokonce v rámci svých obvyklých kanálů nabídlo svým zákazníkům pro zpříjemnění karantény Pornhub zdarma.

Lidé stejně jako v první vlně velmi často zmiňovali i obyčejné lidi, kteří ve svém volném čase roušky šijí a dodávají je potřebným, do nemocnic a domovů pro seniory, dobrovolníky a majitele 3D tiskáren napříč republikou apod.

Co se týká konkrétních značek, mezi těmi, které ve 2: vlně výzkumu lidé zmiňovali nejvíce byl Rohlík.cz (o kterém jsme podrobně psali po první vlně výzkumu), T-mobile či Škoda Auto.

T-Mobile se mění na T-ZustanteDoma

Operátoru T-mobile se velmi dobře podařilo provázat to, co lidem poskytuje, s emocionálním benefitem. T-mobile spadá v emocionální rovině do segmentu „Conviviality”, pro který je charakteristická soudržnost nejenom s našimi blízkými, ale s lidmi obecně.

Poskytnutá data zdarma dávají zákazníkům možnost být se svými blízkými alespoň on-line, když to „off-line” v tuto chvíli není možné. Umožňuje jim tak být v dané chvíli co nejvíce spolu, vytěžit společné chvíle na maximum a sdílet zážitky. Ne nadarmo je hlavním claimem značky T-mobile „Pro společné zážitky“.

Značka dokonce dočasně změnila název své sítě T-mobile na síť T – ZustanteDoma a svým zákazníkům nabídla možnost bezplatné změny uvítacího tónu na písničku „Není nutno” – hymnu, která zazněla 25. března v mediích a která se do jisté míry stala symbolem soudržnosti, komunity a jakýmsi poděkováním těm, kteří koronaviru čelí v první linii.

T-mobile v neposlední řadě skvěle využil příležitost, která se v dané situaci nabízela a jako jedna z větších značek, se vzdal mediálního prostoru pro veřejně prospěšnou věc. V CSR kampani #chranimtebe tak zůstalo pouze logo značky s jejich unikátní barvou – magenta. A protože má T-mobile v porovnání s ostatními značkami k dispozici nejvíce mediálního prostoru a jejich korporátní barvy jsou v českém mediálním prostředí velmi specifické, lidé je zaznamenali nejvíce.