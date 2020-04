Co dobrého se od vypuknutí onemocnění Covid-19 podařilo? Jak se při pomoci pacientům a zdravotníkům zapojila česká veřejnost a odborníci? A jak pandemie koronaviru natrvalo změní svět? Nejen na tyto otázky odpoví další mimořádná debata Dana Stacha a jeho hostů, Země v nouzi s podtitulem Dobro v době krize. Česká televize ji odvysílá ve čtvrtek 23. dubna od 20:10 na programech ČT1 a ČT24.

Vědecká redakce České televize připravila další díl speciálního pořadu Země v nouzi. „V prvním vydání jsme diskutovali o situaci ve společnosti i o možných scénářích dalšího vývoje a hledání léku. Tentokrát se chceme zaměřit hlavně na to, co dobrého se v době krize povedlo. Do vysílání se zapojí vědci, zdravotníci i veřejnost. Budeme se bavit o vědě i o tom, kde pomáhají lidé,“ říká moderátor pořadu Daniel Stach.

Pozvání k diskuzi přijali: Blanka Říhová, imunoložka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, Jan Konvalinka, biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, Josef Průša, český vývojář 3D tiskáren a Ondřej Ulrych, staniční sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pozvaní experti vysvětlí, jak vypadá boj s koronavirem z „první linie“, jak karanténní opatření ovlivňují běžný chod nemocnic, jak se koordinuje pomoc s testováním i to, jak se z plastové lahve a potápěčských masek vyrábí ochranné pomůcky, tisknou štíty a přemýšlí nad životem s virem.





„Chceme se zaměřit na čtyři klíčové oblasti. Co dobrého se povedlo, co všechno udělala veřejnost a vědci, jak pomáhají zdravotníci a jaká budoucnost je před námi. Chceme ukázat i každodenní hrdiny, lidi, kteří pomáhají a dělají vše, co je v jejich silách. Někteří šijí roušky, vozí nákupy potřebným nebo venčí staršímu sousedovi psa. Žádná pomoc totiž není malá a zapojit se může opravdu každý,“ dodává dramaturgyně pořadu Pavlína Sedlářová.

Hosté budou odpovídat i na otázky, jak nás karanténa a nemoc mění, na jaký svět se připravit a co potřebujeme, aby se ještě v nejbližší době povedlo. Chybět nebude ani typicky český humor, kterému ani koronavirus neunikl.

Debatu odborníků Země v nouzi – dobro v době krize uvidí diváci ve čtvrtek od 20:10 hodin na programech ČT1 a ČT24.