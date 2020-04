Novým ředitelem a členem představenstva společnosti Czech Home Capital se stal bývalý šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar. V investiční společnosti zaměřené na nákup a správu rezidenčních nemovitostí zároveň získal minoritní vlastnický podíl. Jedním z jeho hlavních úkolů bude nyní zajistit rychlý růst prostřednictvím nových akvizic. Czech Home Capital, jež vznikla v roce 2019 a dosud uskutečnila investice za 200 milionů korun, totiž plánuje do konce příštího roku rozšířit svoje portfolio až o tisícovku bytů v regionech za bezmála miliardu korun.

Gillar tak bude moci v nové pozici využít zkušeností, které s investicemi, chytrými technologiemi a správou majetku získal. Podobných rozměrů dosahovala i Gillarova odpovědnost v České poště, kde jako ředitel divize správy majetku a divize strategie zabezpečoval chod 3 200 poboček, obnovu vozového parku i prodej zbytného majetku.

„Investice a následná správa majetku jsou do velké míry právní a technologickou záležitostí. Smluvní ujednání jsou složitá a v případě investiční společnosti se k nim navíc přidává i regulace. Moje výhoda je však v tom, že ač původem právník, posledních osm let jsem se věnoval korporátnímu řízení na vrcholové úrovni. Nejsem tedy uvězněný pouze v paragrafech, ale jsem zvyklý také vyhledávat příležitosti, komunikovat s obchodními partnery a přijímat rozhodnutí,“ popisuje Gillar, proč ho akcionáři společnosti s nabídkou na řídící pozici oslovili.

Příchod do Czech Home Capital pro Gillara znamená, že si kromě dobře známé manažerské pozice bude zvykat také na roli menšinového akcionáře. Součástí nabídky totiž byl také vlastnický podíl ve společnosti. „Řadu let jsem pracoval v korporacích, kde jsem byl odpovědný akcionářům. To mě teď samozřejmě čeká také, jen s tím rozdílem, že jedním z akcionářů budu i já sám, tudíž se budu odpovídat částečně také sám sobě,“ popisuje Gillar a dodává, že ho k působení v Czech Home Capital přilákala také unikátní investiční vize společnosti.

Na rozdíl od běžných realitních fondů zaměřených na komerční nemovitosti či development se totiž Czech Home Capital zaměřuje výhradně na nájemní bydlení. „V tom spatřuji obrovský růstový potenciál. Vlastnické bydlení v Česku v posledních letech prudce zdražilo a pro řadu lidí se stalo nedostupným. Kromě toho se také zpřísnily podmínky pro poskytování hypoték. Proto jsem přesvědčený, že bude podíl lidí v nájmu v tuzemsku postupně růst na úrovně obvyklé v západních zemích,“ popisuje Gillar. Další výhodu spatřuje v tom, že bydlení je to poslední, co by lidé v případě propadů trhů vytěsňovali. „Komerční nájemce během krize nebo epidemie se může dostat do velkých problémů. Jako developer bychom zase riskovali, že případný pokles cen nemovitostí výrazně ovlivní celkový výsledek. Cena nájmu se sice může také snížit, ale jen o nízké procento,“ říká s tím, že Czech Home Capital kalkuluje pouze s výnosy z nájmu. Případný růst cen nemovitostí do svého dlouhodobého cíle, kterým je průměrný výnos 5 % ročně, v rámci konzervativního přístupu raději vůbec nepromítá.

Kromě vyhledávání nových akvizičních příležitostí a jejich následného začleňování do portfolia společnosti čeká Gillara v nové funkci v příštích týdnech a měsících řada dalších úkolů. Mimo jiné půjde o jednání s bankami, které budou nad rámec prostředků akcionářů a investorů poskytovat financování pro další růst Czech Home Capital. Společnost se také již připravuje na první nákupy nemovitostí v zahraničí, kde se chce zpočátku zaměřit na Německo a Rakousko, kde má nájemní bydlení historickou tradici.