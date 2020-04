Poprvé v historii odložená olympiáda, zrušené mistrovství světa v hokeji, odložené fotbalové Euro, poprvé od války se nebude hrát ani slavný Wimbledon. Přerušená je Liga Mistrů i Evropská liga, dále hlavní fotbalové a hokejové soutěže, nehraje se KHL, NHL ani NBA, odložilo se několik Velkých cen formule 1.

Sportovní svět se potýká s prakticky totální stopkou, která se odráží nejen na ztrátách ze vstupného, ale i posunutí kampaní, které k vrcholům roku směřovaly. Citelné propady nabraných sázek evidují samozřejmě i sázkové společnosti.

Zatímco třeba hokejová NHL či basketbalová NBA ještě mohou být se zpožděním či ve zkráceném formátu dohrány, odklad olympijských her v Tokiu je pro firmy, které dávají peníze do sportovního marketingu větším oříškem. Pro značky to znamená odklad dlouho plánovaných kampaní a je možné, že pandemie covid-19 bude mít další důsledky.

„Pokud se bude situace vyvíjet, jak to zatím vypadá, bude to pro marketéry ve sportu představovat obrovskou změnu,“ tvrdí Fred Schonenberg z newyorského akcelerátoru VentureFuel, který propojuje značky s inovativními startupy. Například pivovar Anheuser-Busch, který patří mezi přední firmy v oblasti sportovního marketingu, už oznámil, že přesune sportovní a zábavní investice k neziskovým partnerům.

Partneři ČOV řeší odklad LOH

Olympijské hry, největší sportovní událost planety, která je zároveň jednou z nejpřitažlivějších akcí pro sponzory i média, se uskuteční téměř přesně o rok později oproti plánovanému termínu, od 23. července do 8. srpna 2021.

„Jde o bezprecedentní situaci, takže jsme na ni nemohli být připraveni,“ říká Petra Šubrtová, marketingová ředitelka Českého olympijského výboru (ČOV). Velký dopad bude mít přesunutí her na marketingové aktivity ČOV i jeho partnerů. „Co se našich kampaní týká, musíme se v první řadě přizpůsobit současné situaci a opatřením, která s sebou nese snaha zvládnout šíření nemoci covid-19. Pozastavili jsme třeba upoutávky na některé akce a projekty,“ říká Šubrtová a dodává:„Hlavní kampaň na letošní rok však stále máme v plánu, a to i proto, že naše kampaně jsou dlouhodobé a nejsou přímo napojené na konání Her. I když samozřejmě olympijské hry pomáhají zvednout zájem a předat sdělení.“

U partnerů ČOV je situace s ročním odkladem složitější, neboť osmi z nich končí smlouva letos spolu se čtyřletým olympijským cyklem. „Věříme, že se dohodneme se stávajícími partnery na prodloužení na další cyklus, to je pro nás priorita. I když ekonomický dopad současné situace poznají všichni,“ říká Šubrtová, podle níž si společnosti uvědomují, že partnerství nestojí jen na samotných olympijských hrách.

Více k odloženým sportovním událostem, olympiádě a dopadům na ČOV a jeho partnery se dočtete v tématu v časopise Marketing & Media , který vychází v pondělí 6. dubna 2020. Přeplatit si ho můžete zde.