Koronavirové pandemii neodolaly ani olympijské hry, které měly začít 24. července v Tokiu. Oslovili jsme několik partnerů Českého olympijského výboru, který roční odklad největšího sportovního svátku donutil změnit plány.

Jiří Hošna, ředitel komunikace, marketingu a obchodu, Český rozhlas

Co pro Český rozhlas znamená olympiáda?

Jiří Hošna

Český rozhlas a stanice Radiožurnál jsou tradičními partnery Českého olympijského výboru. Olympijské hry jsou tedy vždy velkou událostí, kterou se snažíme sportovním fanouškům zprostředkovat v co největší šíři. Co se týče vysílání, je to jeden z vrcholů celého roku.

Je pro vás odklad OH komplikací?

Pokaždé přinášíme komplexní a detailní zpravodajství a vytváříme exkluzivní obsahy a projekty. S těmi jsme počítali i v letošním roce. Měli jsme domluvenou spolupráci s řadou našich špičkových sportovců, měli jsme již rovněž promyšlenou a rozvrženou marketingovou kampaň atd. Největším zásahem je ale samozřejmě nucené odložení stanice Radiožurnál Sport.

Dokážete vyčíslit škody?

Odložení olympijských her je samozřejmě komplikací i po obchodní stránce. Veškerá již naplánovaná spolupráce se bude muset odložit a nahradit v komerčních výnosech jiným způsobem. S podobnými komplikacemi se ale musí vyrovnávat všichni partneři OH. Je dobře, že zdraví všech sportovců a fanoušků je pro organizátory na prvním místě.

Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace, T-Mobile

Co říkáte na odklad OH na rok 2021?

Ladislav Báča

Jedná se o logický krok a s touto variantou jsme v posledních týdnech kalkulovali. Už před několika dny bylo přesunuto na rok 2021 fotbalové Euro, kde máme také partnerskou smlouvu s českou reprezentací.

Byli jste tedy na tuto situaci připraveni?

Analýza, kterou jsme připravili v minulých dnech, nám zrevidovala stav příprav. Nyní tak máme jasnou představu o tom, jaké kroky je třeba učinit, abychom práce smysluplně pozastavili a vlastně zakonzervovali pro příští rok. Vedle toho jsme byli v neustálém kontaktu s kolegy z ČOV, takže jsme již společně činili první kroky tímto směrem.

Dodržíte plnění partnerských závazků vůči ČOV?

Je to komplikace, ale není neřešitelná. Naše smlouva s ČOV pamatuje i na právní institut vyšší moci. Především ale vnímáme naši spolupráci jako dlouhodobé partnerství v dobrém i ve zlém, takže společně hledáme cesty, jak naše projekty spojené s olympiádou přesunout na příští rok.

Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa

Byli jste na odklad OH připraveni?

Ivan Baťka

Podle toho, o jakém časovém horizontu se bavíme. V loňském roce jsme s tím nepočítali, v roce letošním se situace vyvíjela postupně tak, že v únoru jsme to považovali za vysoce pravděpodobné, ne-li jisté.

Co pro vás odložení na rok 2021 znamená z hlediska kampaní a sponzorských smluv s ČOV?

Bylo nám velkou ctí, že jsme byli ČOV osloveni a že jsme se mohli stát hlavními partnery. Stejně tak si vážíme šance podílet se na tak významné podpoře našich sportovců, naší země, a především olympijských myšlenek, které jsou i v souladu s hodnotami naší firmy. Kampaně nebyly naším cílem a ani plánovány, takže to pro nás neznamená vůbec nic zásadního. Podstatné je, aby se Olympijské hry v Tokiu uskutečnily a čeští olympionici zde navázali na mimořádné úspěchy našich sportovců z letních olympijských her roku 1964.

Jaké budou vaše další kroky vůči ČOV a olympiádě v Tokiu 2021?

Budeme ČOV a naše sportovce nadále podporovat a věříme, že se Olympiáda nejen uskuteční, ale bude i nezapomenutelná pro naše sportovce, fanoušky a celou zemi. Tedy i pro naši firmu a její spolupracovníky.

