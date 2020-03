Technologická skupina BOOTIQ posiluje svůj tým v oblasti konzultací a business intelligence. Nově do ní přichází Marek Vejrosta, odborný konzultant zaměřený na optimalizaci procesů ve firmách a na zavádění nástrojů od společnosti Atlassian, a to především Jira a Confluence.

BOOTIQ je vývojářská společnost, která vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy. Tým firmy v loňském roce překročil hranici 300 zaměstnanců. Jeho cílem je i nadále nabírání seniorních expertů. BOOTIQ tím rozšiřuje své kompetence v zavádění nástrojů od společnosti Atlassian, a to i díky dokončované akvizici EEA na Slovensku.

„Pro vstup do BOOTIQ pro mě bylo jednoznačně klíčové doporučení od lidí, se kterými jsem dříve spolupracoval. Původně jsem měl dokonce v plánu být konzultantem na volné noze. Nakonec rozhodl přístup a lidský faktor – kultura „Butiku”, jak se mezi lidmi občas říká, mě zaujala a je mi velmi blízká. Líbí se mi způsob, jak přistupují ke svým zákazníkům jako k rovnocenným partnerům. Cílem je maximální spokojenost zákazníka a dlouhodobý vztah, prospěšný pro obě strany. Mám navíc možnost ovlivnit způsob, jakým zde budeme konzultační služby nabízet a realizovat, což mě motivuje,” říká Marek Vejrosta, hlavní konzultant vývojářské společnosti BOOTIQ.

Marek Vejrosta (33) je certifikovaný Atlassian Expert. Rovněž má certifikace Atlassianu pro Jira Project Administration (AC-JPA), Jira Service Desk Administrator (ACP-JSD) a Agile Development with Jira Software (ACP-JSW). Dále získal certifikáty Asana Together Training Course for Certified Pros, Teamwork Experts Projects Certification, byznys analýzu dle BABOK V3 a ITIL v3 Foundation Certificate pro IT Service Management.

„Stále nabíráme seniorní konzultanty, vývojáře a jiné specialisty. Ostatně je to jediný způsob, jak rozšiřovat know-how a komplexitu poskytovaných služeb. Marek je špičkový konzultant a kapacita ohledně využívání nástrojů od společnosti Atlassian. Týmovou spolupráci zase dokáže rozproudit díky svému nadšení a širokým manažerským zkušenostem. Dostal se k nám na základě doporučení známých, což je převažující způsob, jakým nabíráme nové lidi. Povídali jsme si neformálně poměrně dlouho a až nakonec sladili vzájemná očekávání. Neustále se ukazuje, že náš přímý přístup k nám přitahuje stejně naladěné lidi. Nehrajeme si na striktní firemní kulturu, neřešíme dress code. Naopak chápeme, že každému vyhovuje jiný způsob práce a jiné benefity. Tomu se snažíme maximálně přizpůsobit. Ne nadarmo se s nadsázkou říká, že k nám lidé utíkají z korporátů a odchází jenom do důchodu,” říká Marcel Červený, CEO BOOTIQ.

Týmová spolupráce na prvním místě

Obrovský důraz klade Marek Vejrosta na týmovou spolupráci a využívá pro to ty nejmodernější nástroje. Soustředí se na agilní metodiky (scrum, karban), projektový management, asset management a service desk, konkrétně na metodiku ITIL (Information Technology Infrastructure Library je soubor konceptů a postupů, které umožňují lepší sladění IT a byznysu a podporují plnění strategických a obchodních cílů organizace). Kromě nástrojů Atlassian se věnuje také dalším: z nejznámějších jsou to Asana a Teamwork.

„Jsem přesvědčen o tom, že jenom chtít nestačí. Jednotlivec nikdy nedokáže tolik, co sehraný tým, který má totožný cíl. Není proto důležité, kam se posunu já, ale čeho můžeme dosáhnout společně. Usilujeme o mimořádnou kvality služeb, která pro nás bude běžnou a nic jiného nebude přípustné. S tím souvisí i budování úzkých mezilidských vztahů a důvěry v projektových týmech, do kterých počítám i osoby na straně klienta. Zní to jako klišé, ale takové firmy ještě existují a pořád v nich najdete lidi s ryzí povahou,” dodává Marek Vejrosta.

Už při vysoké škole pracoval Marek Vejrosta jako projektový manažer v NetWings Solutions a zajišťoval marketing pro F4. Na své diplomové práci spolupracoval s IT firmou JKR, které pomohl rozvíjet produkt ERP. Jednalo se o implementaci agilních metodik do existujících týmů. Po absolvování studia pak začal pro JKR pracovat.

Následně přešel do Sprinx, aby se mohl úzce specializovat na procesy. Působil zde jako konzultant pro CRM řešení. Souběžně s tím začal užívat nástroje od Atlassianu, které pro potřeby svého týmu nasadil a konfiguroval. Péče a rozvoj těchto nástrojů ho začaly naplňovat do té míry, že oslovil partnery Atlassian v ČR – firmu MoroSystems, ve které zůstal pět let. Tam působil jako konzultant, který zároveň plnil roli architekta řešení a architekta procesů. Dále se zabýval byznys analýzou a řešením nalezených problémů. Následně jako product owner navrhoval produkty, od ověřování přes technickou specifikaci po jejich implementaci a přizpůsobení na míru klientům. Dodnes si nejvíce cení nabyté zkušenosti s UX/UI.