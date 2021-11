Globální kreativní soutěž vyhlásí vítěze už za týden. Mezi více než 1280 nominacemi je jedna česká práce, kampaň Duch od Triad Advertising pro řetězec Ikea.

Kreativní soutěž London International Awards poslední tři týdny postupně zveřejňuje práce, které se dostaly mezi finalisty letošního ročníku. Mezi zatím 1287 nominovaných projektů se dostal jeden český zástupce – kampaň přezdívaná Duch od agentury Triad Advertising pro řetězec Ikea. Uspěl v kategorii Online film, kde je celkem 83 finalistů.

Projekt s hororovým spotem, jenž vznikl ve spolupráci s Bistro Films a v režii Marka Partyše, jsou součástí dlouhodobé iniciativy značky Ikea bojující proti domácímu násilí. Spolupracuje na něm s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí ROSA. Iniciativa už mimo jiné přispěla ke změně zákona, která výrazně upravuje práva obětí domácího násilí.

Ze soutěží už má na kontě i umístění na shortlistu festivalu Cannes Lions v kategorii Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Proměnila také tři ze čtyř nominací v soutěži New York Festivals Advertising Awards, kde mimo jiné získala zlato v kategorii The G100 Inspiration Award. Zadařilo se jí pak také v letošních ADC Czech Creative Awards, kde získala první studentskou cenu Like Generace Z, speciální ocenění diváků Mall.tv a stříbrné Louskáčky za Integrovanou kampaň, Kampaň pro dobro a Film pro TV. Práce je také mezi finalisty letošních českých Effie Awards.

Vítězové London International Awards vybraní z finalistů ve všech kategoriích budou představeni příští týden, ve středu 17. listopadu. Přihlašovat bylo možné projekty, které byly zveřejněny od 1. září 2019 do 8. srpna 2021.

Pro letošek přibyly i nové kategorie. Nově se budou oceňovat projekty za Kreativní využití dat nebo za Transformativní dopad na byznys. I s ohledem na pandemii pak v případě Produkce a postprodukce vznikla nová podkategorie Vzdálená produkce.

Poroty, jejichž kompletní složení si můžete projít zde, práce hodnotily virtuálně v průběhu října.