Globální byznys v hodnotě jedné miliardy dolarů vyhrála agentura ze skupiny Publicis Groupe. Bude mít vliv na úspěch rebrandingu mateřské skupiny Facebooku.

Jedno z globálně nejdůležitějších výběrových řízení roku vyhrála agentura Spark Foundry ze skupiny Publicis Groupe. Postará se o nákup médií pro značky skupiny Meta, mateřské společnosti největší sociální sítě Facebook.

„Spark Foundry bude naším novým partnerem pro plánování a nakupování médií pro celé portfolio našich značek. Agentura bude zodpovědná za strategické vedení, mediální investice, inovace a plánování, cross-mediální přístupy, nástroje i technologie,“ uvedla skupina Meta v prohlášení.

Publicis Groupe tak bude spravovat byznys, jehož hodnota se odhaduje až na jednu miliardu dolarů (přes 22 miliard korun). Dosud se o něj posledních sedm let starala agentura Mindshare, která přes GroupM spadá do komunikační sítě WPP. Ta se tendru, jenž začal v březnu letošního roku, účastnila také, ale v červenci se z něj stáhla. Dále se ho účastnily sítě Dentsu a Havas.

„Dlouhodobě pomáháme velkým značkám procházet transformací a těšíme se na spolupráci s Meta při rozvoji jejich byznysu,“ uvedla v prohlášení Sarah Kramet, šéfká americké pobočky Spark Foundry.

Právě v severní Americe utrácí podle serveru COMvergence Meta největší část mediálního rozpočtu, kde jde o téměř 500 milionů dolarů ročně. Celkově mezi červencem 2020 a červnem 2021 skupina na inzerci vynaložila 701 milionů dolarů, do čehož se ale nepočítají útraty za část digitální inzerce, kterou si Meta spravuje sama.

Spark Foundry tak bude mít vliv na úspěch rebrandingu skupiny, která se v závěru října přejmenovala na Meta z dřívějšího názvu Facebook. Podle šéfa skupiny Marka Zuckerberga nové jméno lépe vystihuje budoucnost skupiny, která se chce jako „společnost sociálních technologií“ vedle stávajících sociálních sítí Facebook, Instagram či WhatsApp soustředit především na rozvoj metaversa a dalších platforem budoucnosti.

Publicis Groupe, stejně jako WPP, Dentsu a Interpublic Group jsou také finalisty v dalším z tendrů letošního roku – na globální mediální i kreativní agenturu pro skupinu Coca-Cola. Ten začal už v prosinci loňského roku původně jako dvě výběrová řízení, zvlášť na kreativu a média, než došlo po několika měsících k jejich sloučení. Rozhodnutí o vítězi se očekává v následujících dnech či týdnech. Podle svých výročních zpráv Coca-Cola utratila v loňském roce za inzerci 2,78 miliardy dolarů (61,3 miliardy korun) a v roce 2019 šlo o 4,25 miliardy dolarů (93,7 miliardy korun).

Začátkem září pak skončil další z tendrů roku, v němž se hrálo o nákup a plánování médií pro skupinu Unilever v odhadované hodnotě 72,7 miliardy korun. Z něj vyšla vítězně skupina WPP a její Mindshare (GroupM), která tak podle Campaign US vyhrála největší brief ve své historii.

Koncem září také farmaceutický gigant Bayer konsolidoval média pod agenturu MediaCom ze skupiny WPP. Ta už před tím obsluhovala 65 trhů, ale díky konsolidaci získala i Německo a Rusko (dříve je obsluhovalo PHD), a Čínu (před tím Dentsu). Celkově jde podle COMvergence o byznys v hodnotě 17,6 miliardy korun.

Integrovaný tým WPP v čele s agenturou Wavemaker pak pod sebe získal též komunikační strategii skupiny Beiersdorf, která na média podle společnosti COMvergence vynakládá v přepočtu zhruba 11 miliard korun. Plánování a nákup médií pak bude rozdělený mezi Wavemaker, OMD ze skupiny Omnicom a Carat ze skupiny Dentsu.