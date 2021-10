Skupina, pod níž patří značky jako Nivea či Eucerin, nakupuje média přes agentury Wavemaker, OMD a Carat.

WPP vyhrálo tendr na centrální komunikační strategii německé skupiny Beiersdorf, pod níž spadají známé brandy jako Nivea nebo Eucerin. O klienta se postará integrovaný tým WPP v čele s agenturou Wavemaker, komunikační strategii bude řídit ze sídla Beiersdorfu v Hamburku, aby byla zajištěna větší jednotnost.

Plánování a nákup médií pak bude rozdělený mezi Wavemaker, OMD ze skupiny Omnicom a Carat ze skupiny Dentsu. Postarají se o různé regiony a lokální trhy, strategie budou koordinovat globálně. Beiersdorf na média podle společnosti COMvergence vynakládá v přepočtu zhruba 11 miliard korun.

Podle zdrojů serveru Campaign US trval tendr tři měsíce, účastnily se ho sítě Publicis Groupe, WPP a Dentsu, ve finálě se rozhodovalo mezi WPP a Publicisem.

Publicis Groupe se od roku 2019 stará o kreativu pro značku Nivea, pro níž sít na míru vytvořila tým One Touch. WPP se podobně stará o kreativu značek Eucerin a Hansaplast.

Pro WPP je to další z úspěšných tendrů v posledních dvanácti měsících. Koncem září také farmaceutický gigant Bayer konsolidoval média pod agenturu MediaCom. Ta už před tím obsluhovala 65 trhů, ale díky konsolidaci získala i Německo a Rusko (dříve je obsluhovalo PHD), a Čínu (před tím Dentsu). Celkově jde podle COMvergence o byznys v hodnotě 17,6 miliardy.

Začátkem září komunikační síť po půlročním tendru získala pod sebe přes agenturu Mindshare (GroupM) většinu nákupů médií pro Unilever, jde o byznys s hodnotou zhruba 71 miliard korun. WPP tendrem obhájilo svou pozici nejen na šestici největších trhů, kterými jsou USA, Velká Británie a Irsko, Indonésie, Indie a Čína. Spolu s Čínou WPP rozšířilo svou působnost na 80 procent trhů Unileveru. Podle Campaign US jde o největší brief WPP v historii.

Wavemaker se též od dubna globálně stará o média seznamovací aplikace Bumble. Šéf ssítě WPP Mark Read si pak také při prezentaci výsledků za první pololetí pochválil získané kontrakty pro farmaceutickou společnost Astra Zeneca, americkou banku JPMorgan Chase či skupinu Pernod Ricard USA.