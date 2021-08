Streamovací služba Netflix spustila testování mobilních her v rámci své aplikace pro Android pro uživatele služby v Polsku. Při spuštění si předplatitelé budou moci vyzkoušet dvě hry „Stranger Things: 1984“ a „Stranger Things 3“.

Předplatitelé je najdou v aplikaci Netflixu, ale stále budou přesměrováni na obchod Google Play k dokončení instalace. K hraní budou muset potvrdit své přihlašovací údaje z Netflixu. Společnost již léta rozšiřuje své investice do her a vidí potenciál širšího zábavního světa, který navazuje na její nejoblíbenější pořady. Na herní konferenci E3 v roce 2019 Netflix podrobně popsal řadu herních integrací napříč populárními platformami, jako jsou Roblox a Fortnite, a právě plány na uvedení nových her „Stranger Things“ na trh.

“Je to ještě velmi, jsme v počáteční fázi a budeme usilovně pracovat na tom, abychom v následujících měsících poskytli co nejlepší zážitek s našim přístupem bez reklam a bez dodatečných nákupů v aplikacích k hraní her,” řekl ke spuštění pilotu mluvčí Netflixu. Na mobilních zařízeních Netflix spolupracuje s herním studiem BonusXP se sídlem v Allenu v Texasu. Do týmu už získal Netflix letos těžkou váhu, z Facebooku přišel manažer Mike Verdu, který tam měl na starosti oblast rozšířené a virtuální reality a dříve pracoval například pro známé vývojáře her Electronic Arts, Zynga nebo Atari.

Oblast videoher je v rámci celého segmentu zábavy nejrychleji rostoucí kategorií, globálně tvoří její tržby více než součet příjmů pro filmový či hudební průmysl dohromady. Do gamingu více investují ostatně i giganti jako Google, Amazon nebo Microsoft.