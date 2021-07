Streamovací společnost Netflix spustila novou globální brandovou kampaň. Ufoni v ní z vesmírné lodi díky naladěným pořadům z Netflixu pozorují lidské příběhy.

V rámci probíhající olympiády a většího pocitu sounáležitosti uvedla streamovací společnost Netflix nový spot “Všechny světové příběhy jsou na Netflixu,” který režíroval Robert Stromberg. V něm kouká mimozemšťan na záběry ze Země dokud se neobjeví logo Netflixu a jeho zásoba pořadů. Zvědavý ufon zmáčkne přehrát a následně vidí scény z originální produkce společnosti v podobě Dámského gambitu, Stranger Things nebo seriálu Bridgertonovi. Postupně se k němu přidávají další zvědaví členové intergalaktické lodi a díky pořadům začínají lépe chápat lidstvo a jeho počínání.

Netflix hledá vzhledem k faktu, že výrazný růst v rámci streamingových služeb se nástupem konkurence výrazně zpomalil, další příjmové kanály v rámci služeb, které by své více než 200 milionové základně předplatitelů mohl přinést, stejně jako se agresivně pokusit získat nové. A nedávno proto oznámil, že chce výrazněji investovat do oblasti počítačových her a gamigu. Z Facebooku už přišel manažer Mike Verdu, který tam měl na starosti oblast rozšířené a virtuální reality a dříve pracoval například pro známé vývojáře her Electronic Arts, Zynga nebo Atari.