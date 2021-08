Pětice agentur, mezi kterými vybírá portál Aukro.cz jednu, jež bude zodpovídat za ATL kampaň a minimálně úvodní „oprášení“ značky, doznala změny. Odstoupila agentura Jinej gang, nahradila ji werk.camp.

„Z časových důvodů už musíme účast na tendrech odmítat, nemohli bychom se tomu zodpovědně věnovat. Jsme tři a jsme tak spokojení, ale bohužel to znamená, že se dalšími zakázkami můžeme zabývat až v září,“ uvedl Ondřej Hübl, partner a zakladatel agentury s tím, že aktuálně pracují na zakázkách pro T-Mobile, Fio banku, Astratex a na vánoční kampani pro Sazku. „Chceme být fér k našim klientům, pro které teď pracujeme a plně se na ně soustředit,“ uzavřel Hübl.

Agenturu má Aukro vybrat už v řádu dnů. Spolupráce by měla trvat do konce roku 2022. S celým tendrem pomáhá novému CEO Janu Sadílkovi, který ještě donedávna působil jako CMO Alza.cz, Tomáš Mrkvička. Ten pracoval dlouhé roky v Ogilvy & Mather a posledních téměř deset let je na volné noze.

Aukro také finišuje s výběrem výzkumné agentury. S ní chce realizovat velký výzkum českého trhu „z druhé ruky“ a také zjistit, jak lidé aukční platformu vnímají.