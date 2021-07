Portál Aukro.cz aktuálně vybírá kreativní agenturu pro ATL kampaň. V polovině srpna má být hotovo. Úkolem agentury bude „oprášit“ image Aukra a navrhnout nadlinkovou komunikaci v duchu sloganu „Dáváme věcem nový život“.

S celým tendrem pomáhá novému CEO Janu Sadílkovi, který ještě donedávna působil jako CMO Alza.cz, Tomáš Mrkvička. Ten pracoval dlouhé roky v Ogilvy & Mather a posledních téměř deset let je na volné noze. Spolupráce s agenturou by měla trvat do konce roku 2022.

„V pátek máme debrief a v polovině srpna rozhodneme o finalistovi. Máme tam pět špičkových agentur – McCann, WMC/Grey, VCCP, YYY a Jinej gang. Extrémně se těším na jejich výstupy,“ sdělil MAM Jan Sadílek.

Pro Sadílka je spolupráce s kreativní agenturou relativně novou zkušeností. V Alza.cz se většina marketingové agendy řešila uvnitř firmy. „Byl jsem velký zastánce držet si vše in-house, ale změnil jsem názor. Spolupráce s agenturami má v určitých případech velkou přidanou hodnotu. Už bych jednal jinak i v Alze. To externí know-how je velmi obohacující,“ řekl Sadílek.

„Před osmi lety jsem v Aukru začínal, takže pro mě je to srdcovka. Navíc i naše agentura, stejně jako Aukro má kořeny ve Zlíně. Je zajímavé vidět, že i po osmi letech jsou ve firmě pořád ti samí lidé,“ komentoval účast v tendru Lukáš Krčil, šéf agentury YYY (dříve Brain One).

„Oslovil nás Tomáš Mrkvička, protože se mu líbilo, co jsme dělali pro Srovnejto.cz. Pro mě osobně Aukro.cz představuje zajímavý nástroj, portál trochu zaostal a teď se to zjevně snaží změnit, což je dobře, takže do toho jdeme,“ uvedl Jan Plajner, Business Development Director ve WMC/Grey.