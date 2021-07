Mezinárodní festival Golden Drum ocení vítěze z řad mladých talentů částkou 1000 eur za video propagující Slovinsko jako místo aktivních dovolených.

Po roční pauze se mohou i mladí kreativci do třiceti let účastnit festivalu Golden Drum. Ve speciální soutěži Young Drummers mají za úkol vytvořit video či sérii krátkých spotů s tématem „Slovenia, the land of active holidays“. Termín pro přihlášky je 1. září a poplatek činí 25 eur bez DPH.

Práce by měly ukazovat Slovinsko jako destinaci plnou přírodních krás, které vybízejí k unikátním zážitkům a aktivitám. Úspěšné práce budou použity na sociálních sítích profilů Feel Slovenia, které spadají pod Slovinské sdružení cestovního ruchu (Slovenian Tourist Board), jež je partnerem soutěže. Vítěz obdrží cenu 1000 eur, bude mít šanci odprezentovat svůj projekt 13. října na virtuálním festivalu Golden Drum a obdrží ocenění během galavečera 15. října.

Porotě Young Drummers předsedá Suvi Lähde, výkonná kreativní ředitelka SEK/Grey z Finska. „Letos se budeme spolu s váženými kolegy z poroty dívat po kreativních řešeních, která prolomí bloky zažitých vzorců a budou mít dopady mířící za krátkodobé obchodní cíle. Tím chceme mladým profesionálům poskytnout odrazový můstek pro to, aby vynikli v oboru a dostali šanci utvářet budoucnost kreativity,“ uvedla Lähde, jíž v porotě doplní například Aleksandr Dobrokotov, kreativní ředitel agentury DADA a aktivista na sociálních sítích z Ruska, Ana Savšek, šéfka oddělení pro digitální obsah ve Slovenian Tourist Board, Sergio Spaccavento, partner a šéf kreativy italské Conversion E3 a Barbara Zmrzlikar, vedoucí oddělení výzkumu, vývoje, inovací a evropských projektů ve Slovenian Tourist Board.

Zároveň se blíží i finální uzávěrka hlavní soutěže festivalu 27. ročníku Golden Drum. Je už zhruba za měsíc – 13. srpna. Přihlašovat je možné projekty za dvouleté období. Tedy ty, které se objevily se mezi 1. lednem 2019 a 1. zářím 2021. Mimo jiné přibyly nové skupiny kategorií – Kreativní efektivita, E-commerce a m-commerce, komunita a využití zkušeností, Byznysová řešení, Inovativní řemeslo, Zdraví a wellnnes, Sport, popkultura a umění.

Gala, na němž budou 15. října všechna ocenění rozdána, bude zlatým finálním hřebem festivalu, který celkově trvá tři dny, probíhá online a je přístupný zdarma. Prvnímu dni (13. října) pořadatelé přezdívají Kreativní akcelerátor, jehož součástí budou workshopy určené kreativcům do 30 let věku. Další den je pak věnovaný prezentacím, kulatým stolům a rozhovorům s mezinárodními řečníky, kteří rozeberou témata hýbající světem marketingu.