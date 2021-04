Evropský festival kreativity se po roční pauze uskuteční online a zdarma. Ceny 27. ročníku Golden Drum budou rozdány 15. října.

Po roční pauze je opět možné se přihlásit do soutěže evropských kreativních ocenění Golden Drum. Práce mohou přihlašovat agentury, zadavatelé, designerské či produkční společnosti, média a další subjekty zapojené do tvorby marketingové komunikace z 38 evropských zemí včetně České republiky. Poplatky jsou odstupňované podle termínů – za včasnější odeslání do 1. července se platí 245 eur, pozdější vyjde na 270 eur (bez DPH). Finální termín je 13. srpna. Kdo přihlásí deset projektů, má jedenáctou přihlášku zdarma.

„Po náročném roce pro náš obor i celý svět se všichni potřebujeme zastavit a ‚Re:Flektovat‘, kam se ubírá naše cesta v před. V Golden Drum jsme rok bez soutěže využili k ‚Re:Konstrukci‘ klání skrz naskrz, aby lépe odrážela současné i budoucí komunikační trendy. Při všech změnách jsme mysleli na jednu věci – Re:Start budoucnosti našeho milovaného a vysoce kreativního oboru,“ uvedl mimo jiné šéf soutěže Miha Bevc.

Přihlašovat je možné projekty za dvouleté období. Tedy ty, které se objevily se mezi 1. lednem 2019 a 1. zářím 2021, s výjimkou prací pro kategorii Životnost značky – ty musely být poprvé publikovány před prvním zářím 2019).

Na 27. ročník soutěže pořadatelé připravili několik novinek. Poprvé se budou rozdávat bronzová ocenění. Jednotlivé kategorie se pak nově člení do skupin ve čtyř sekcích: Creative Business Excellence Drum, Craft Drum, One-Channel Drum a Omni-Channel Drum. Každá má speciální porotu, vedené jsou v zájmu objektivity prezidentkami a prezidentem ze zemí, jež se do soutěže nemohou přihlašovat.

Do sekcí byly zařazeny byly rovněž nové skupiny kategorií – Kreativní efektivita, E-commerce a m-commerce, komunita a využití zkušeností, Byznysová řešení, Inovativní řemeslo, Zdraví a wellnnes, Sport, popkultura a umění.

Mapa soutěžních skupin Golden Drum (v AJ)

Nová je i jen pro letošek zařazená skupina Covid-19, v níž budou podobně jako ve skupinách Genius Loci, Duch (Spirit) a Společenské dobro o zařazení projektů na shortlist rozhodovat všechny poroty dohromady a o zhodnotí je prezidentky s prezidentem porot. Těmi jsou: Eva Santos, co-chief creative officer a zakladatelka agentury Delirio & Twain (One-Channel Drum), Fadi Yaish zakladatel a šéf kreativy ‿ and us (Omni-Channel Drum), Damisa Ongsiriwattana spoluzakladatelka a výkonná kreativní ředitelka SOUR Bangkok (Craft Drum) a Ömür Kula Çapan, spoluzakladatelka turecké agentury Primer a šéfka Reklamní nadace Turecka (Creative Business Excellence Drum).

Česko pak v porotách reprezentuje pět zástupců. Šéf kreativy v tuzemské Ogilvy Richard Axell je v porotě pro One-Channel Drum, výkonná ředitelka Stink Films Klára Králíčková pro Craft Drum, a v porotě pro Creative Business Excellence je Esteban Davalos, senior regional marketing directorv společnosti LEGO pro region REEMEA. V porotě pro Omni-Channel Drum pak zasedají chief creative officer McCann Prague Leonard Savage a Petr Vlasák, kreativní řeeditel Comtech CAN.

Gala, na němž budou 15. října všechna ocenění rozdána, bude zlatým finálním hřebem festivalu, který celkově trvá tři dny, probíhá online a je přístupný zdarma. Prvnímu dni (13. října) pořadatelé přezdívají Kreativní akcelerátor, jehož součástí budou workshopy určené kreativcům do 30 let věku. Další den je pak věnovaný prezentacím, kulatým stolům a rozhovorům s mezinárodními řečníky, kteří rozeberou témata hýbající světem marketingu.