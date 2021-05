Nezisková organizace Sandy Hook Promise spolu s BBDO New York alarmují dospělé, aby se věnovali dětem. Vybuchnout nemusejí jen emoce.

Tři půlminutová videa nové kampaně podle názvů působí, jako by šlo o „tutoriály“. Odpovídají na otázky na to, jak zmizet, jak přetížit obvod nebo dokonce jak podomácku vyrobit bombu. Nejde ovšem o kouzelné triky nebo vynalézavost ve stylu MacGyvera. Jde o sérii emotivních spotů organizace Sandy Hook Promise, která vznikla po střelbě v americké střední škole Sandy Hook a snaží se zabránit opakování podobných tragédií. Ve spolupráci s agenturou BBDO New York alarmuje dospělé, aby věnovali pozornost dětem, které nemusejí být tak OK, jak se tváří.

Kampaň The Kids Are not Alright (Děti nejsou v pohodě) varuje před dopady pandemie, kvůli níž nemohli žáci a studenti do škol, odcizili se kamarádům, nevycházeli ven či se uchýlili do online světa, který nemusí být zrovna přátelský. Mohou kvůli tomu být ve stresu, trpět depresí, potlačováním emocí či různě rozjitřenými náladami. Dostávají se do zdánlivě bezvýchodného stavu, což může vyústit v agresivitu.

„Můžeme si myslet, jak jsou děti odolné, ale pravdou je, že nejsou v pohodě. Více mladých se kvůli pandemii trápí s duševními problémy, zhoršenými depresemi a úzkostmi. Je vaší zodpovědností jim naslouchat, podporovat je a chránit je,“ uvedla Nicole Hockley, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Sandy Hook Promise, jejíž syn Dylan byl zabit během tragických událostí v Sandy Hook.

Podle průzkumů americké organizace 4‑H trpí i kvůli pandemii sedm z deseti náctiletých problémy s duševním zdravím a jeden ze čtyř dokonce uvažoval o sebevraždě. Právě ty jsou v USA po nehodách druhou nejčastější příčinou úmrtí teenagerů. Ačkoli pomalu začíná svět rozvolňovat protipandemická opatření, návrat k normálu bude ještě trvat. Stresové situace pro děti tedy jen tak neskončí.

The Kids Are not Alright je součástí dlouhodobé kampaně Know The Signs (Poznejte znaky), na níž Sandy Hook Promise spolupracuje s BBDO New York. Má pomoci naučit mladé i dospělé vypozorovat příznaky, že něco není v pořádku, poznat riskantní chování, pomoci a předcházet tak tragédiím, jako je střelba ve školách či sebevraždy.

Navazuje tak i na oceňovaný spot „Back to School Essentials“, která získala Emmy, několik ocenění Clio, či americké Effie.