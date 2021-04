Obrana před střelbou na školách, oslava New Yorku i nebojácné kreativity či animované příběhy lůna. To jsou jen některé z prací, které uspěly na letošní soutěži kreativity.

Přinášíme výběr těch nejzajímavějších kampaní, které uspěly na víkendovém oznámení výsledků kreativní soutěže Clio Awards a získaly zlato. Přehled všech vítězů, včetně stříbrných a bronzových ocenění, najdete na webových stránkách soutěže. Které z projektů získají Grand Clio, bude zveřejněno 28. dubna během virtuálního galavečera nazvaného Clio Awards: Creativity Unmasked, jenž moderuje herečka a producentka Andrea Savage.

The Moldy Whopper

Kampaň s kazícím se burgerem pro Burger King od agentur INGO Stockholm David Miami Publicis patřila k nejoceňovanějším kampaním loňského roku. A sesbírala také nejvíce zlatých ocenění na Clio Awards. Uspěla v kategoriích Film od 31 do 60 sekund, Video pro sociální sítě, Billboard, Plakát, Umělecká režie, Fotografie a zlaté ceny za využití tisku či kreativní efetivitu.

Projekt, který s pomocí plísně poukazoval na organický a chemicky neupravený původ surovin pro Whopper, už uspěl mimo jiné na soutěžích Epica, Eurobest, One Show, D&AD.

Back To School Essentials

Kampaň pro neziskovou organizaci Sandy Hook Promise od BBDO New York získala v Clio Awards zlato v kategorii Režie, Film od 61 sekund do pěti minut, Film podle scénáře a Společenský prospěch. Organizace vznikla před devíti lety po střelbě na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, v tomto emotivním spotu upozorňuje na potřebu chránit děti před podobnými tragédiemi.

Festive

Spot pro Burberry od Riff Raff Films uspěl v kategoriích Režie, Film od 61 sekund do pěti minut a získal i zlaté ocenění za Módu a krásu. Kolekci luxusní módní značky představuje tanečním číslem inspirovaným mottem Riccarda Tisciho „Hranice je možné posouvat díky nebojácnému duchu a představivosti.

True Name

Kampaň pro Mastercard od McCann New York uspěla v kategoriích Produktové inovace, Využití produktu a ocenění získala i za Integrovanou kampaň. Jde o iniciativu společnosti, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si lidé z transgender i nebinárních komunit mohli vybrat jméno, jaké budou mít uvedené na své platební kartě.

You Love Me

Spot pro značku Beats By Dr. Dre od agentury Translation LLC získal zlato v kategoriích Režie, Film od 61 sekund do pěti minut a Film podle scénáře. Je oslavou černošské kultury, odolnosti a osobností, které říkají svou pravdu. Oslavou různorodosti kultury se také snaží se inspirovat mladé.

Stevenage Challenge

Kampaň pro Burger King od agentur David Madrid a David Miami uspěla v kategoriích Zkušenost / Aktivace, Hry a Digital / Mobile. Projekt byla součástí sponzoringu čtvrté divize britského fotbalového týmu Stevenage FC a vyzvala hráče populární fotbalové hry Fifa 20, aby soutěžili s tímto týmem a sdíleli úspěchy, za něž získávali od Burger Kingu odměny.

#Wombstories

Spot pro značky Bodyform a Libresse společnosti Essity od agentury AMV BBDO získal zlaté ocenění za Animaci, Film od 61 sekund do pěti minut a Film podle scénáře. Reklama líčí emočně komplikované a často i bolestné zážitky z intimního života žen na několika různých příbězích. Wombstories navazují na oceňovanou kampaň „Viva La Vulva“ z roku 2019.

Project Understood

Kampaň pro neziskovou organizaci Canadian Down Syndrome Society (Kanadská společnost downova syndromu) od agentury FCB získala zlatou cenu v kategorii Nové technologie či za Kreativní využití dat i Partnerství a spolupráci. Představuje iniciativu, která má takto hendikepovaným lidem pomoci využívat hlasem ovládané technologie a dosáhnout tak větší nezávislosti.

I Love New York

Krátký film pro magazín Vogue z vydavatelství Condé Nast od agentury Modern Post získal zlaté Clio v kategorii Střih či Móda a krása. Spot, v němž účinkuje herečka Whoopi Goldberg, herec Jeremy O. Harris či modelka Bella Hadid, je oslavou nezapomenutelné metropole.

Life Needs Truth

Fantastickým střihem si zlaté Clio vysloužil i spot pro list New York Times od agentury Droga5 a společnosti Trim Editing. Práce je pokračováním úspěšné kampaně The Truth Is Essential, zobrazuje život v USA v době pandemie spolu s potřebou kvalitní žurnalistiky, která pomáhá orientovat se v aktuálním dění.