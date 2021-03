Do pěti let chceme mít největší online tržiště ve střední Evropě. Propojíme naše trhy tak, aby si třeba Slovinec objednal z českého e­‑shopu a za dva dny měl zboží, říká Tomáš Braverman, CEO online srovnávače Heureka Group.

Po loňském získání podílu ve startupu Testuj.to získala Heureka sto procent v technologické firmě Dataweps, která se zaměřuje na automatizaci procesů v e­‑shopech a na rozvoj datových technologií. Díky Testuj.to získává přístup k recenzím od mikroinfluencerů, což se hodí zejména u nově uváděných produktů na trh, které zatím nemají takovou bázi zákazníků. „Jednou z oblastí, na kterou se soustředíme, je rádcovství. Vidíme velký potenciál v tom, dodat zákazníkům inspiraci před nákupem, poradit a dát jim možnost porovnat a pracovat s nimi ještě před nákupem. Recenze jsou základním stavebním kamenem Heureky,” uvedl pro MAM šéf Heureky Tomáš Braverman.

Dataweps se specializuje na tvorbu nástrojů pro produktovou analytiku, automatizaci procesů v e­‑shopech a na rozvoj datových technologií. „Od e­‑shopů víme, že u nás postrádají nástroje pro zjednodušení obsluhy. Díky spojení s Dataweps na to můžeme reagovat a základní verzi jednoduchého nástroje pro začátečníky připravit a služby pro e­‑shopy tak zase o velký kus posunout,” dodává Braverman, který se netají velkými plány. Loni emitovala skupina dluhopisy za celkem 3,2 miliardy korun, což je s přehledem rekord pro e-commerce segment. V zádech má navíc silné vlastníky. Po 40 procentech drží skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, EC Investments podnikatelů Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a Romana Korbačky a zbylých 20 procent drží Rockaway Jakuba Havrlanta.

„V horizontu pěti let chceme vytvořit největší tržiště v regionu střední a východní Evropy. Cílem je vytvořit pro všechny trhy jednotnou platformu s katalogem, což nám možní více rozšířit nabídku. Díky využití strojového učení a velkého množství dat a automatizace chceme obsah a třeba i recenze překládat do jednotlivých jazyků. Nabídky, které vidíte na Heurece, se automaticky přeloží a zobrazí i ve Slovinsku, kde zákazník uvidí obsah z českých nebo slovenských e­‑shopů,” plánuje Braverman.

Šance pro menší e-shopy u zahraničních zákazníků

Na Heurece je podle něj aktuálně 30 milionů produktů a přes 15 tisíc e­‑shopů z Česka, ale z Chorvatska zatím jen 450. „Až se nám vše jednotným tržištěm podaří propojit, tak výrazně pomůžeme k rozvoji e­‑commerce scény v celém regionu. Pomůže to tuzemským e­‑shopům, které nemají peníze na vlastní expanzi, ale díky spolupráci s Heurekou budou moci oslovit nakupující na zahraničních trzích. Zákazníci získají mnohem širší nabídku produktů za výhodnější ceny,” popisuje Braverman s tím, že by to v rámci skupiny rádi zvládli do konce fiskálního roku. Devadesát procent obratu tvoří tři hlavní trhy — ČR, Slovensko a Maďarsko. Ale růst v Chorvatsku, Slovinsku nebo Bulharsku je rychlejší a nabízí velkou příležitost.

„Máme 23 milionů uživatelů a 50 tisíc obchodníků, takže nám to dává obrovské množství dat o tom, jaké jsou na trhu trendy. Naším cílem je vytvářet datové reporty, které budou e­‑shopům pomáhat dělat lepší produktový a prodejní management, ukazovat jim, na co se mají zaměřit, v kterých kategoriích jsou jak silní. Mnohdy e­‑shopy v řadě věcí střílejí trochu „naslepo“, a to bychom rádi vylepšili,” říká pro MAM Tomáš Braverman. V rámci příštího roku také plánují dát obchodům možnost umístit na Heureku slevové kupony a přilákat spotřebitele i touto cestou. Do příštího roku vstupuje Heureka s konceptem takzvané “permanent visibility”. „Půjde o kombinaci spendu v televizi a na YouTube, v průběhu roku chceme být na očích prakticky každý týden. Aktuálně běží v televizi kampaň Vyheurekujte si to, která je výsledkem interní kreativní soutěže. Máme na ni dobré ohlasy a tento koncept bude v komunikaci pokračovat,” uzavírá Tomáš Braverman.