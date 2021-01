Mezi českými spotřebiteli roste zájem o ekologické výrobky a drogerii. Brněnské společnosti Tierra Verde se proto dařilo i během krize. Oproti roku 2019 zažila loni dvouciferný nárůst. Nyní se chystá začít dobývat maďarský a rakouský trh. V druhé polovině roku by se měla zaměřit i na Německo a Skandinávii.

O tom, že to s expanzí firma myslí vážně, svědčí i pozice exportního manažera Luďka Hartmana, který v Tierra Verde působí od září 2020. „Mým úkolem je vnášet systém do spolupráce se zahraničními trhy, tedy starat se o to, jak se firma bude dále rozšiřovat,“ řekl MAM Hartman s tím, že společnost zatím asi nejvíce pokročila v jednáních s distributory na maďarském trhu.

Produkty Tierra Verde jsou dnes dostupné nejen v Globusu a řetězci Dm drogerie markt, ale i v supermarketech Albert skupiny Ahold. Na Slovensku se zase společnost propojila s Kauflandem. Podle Hartmana ale hlavní část obchodu stále tvoří nezávislé bezobalové prodejny, dnes firma nabízí produkty zhruba ve třech stovkách obchodů v Česku a na Slovensku. Prodává také přes Rohlik.cz, Kosik.cz i vlastní e-shop.

Ambasadorkou a věrnou zákaznicí značky, která vznikla v roce 2008, je herečka, zpěvačka, moderátorka a stand-up komička Iva Pazderková.

Na českém trhu v poslední době roste segment ekodrogerie. Daří se online i offline obchodníkům jako jsou Econea, Zemito nebo Biooo.