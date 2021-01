Na českou obuvnickou tradici a ruční výrobu rámových bot z udržitelných materiálů chce navázat Brašnářství Tlustý. Firmě se v dosavadní krizi daří, tržby loni vzrostly meziročně o 30 procent. Zatím vyráběla brašny, peněženky, diáře nebo řemínky k hodinkám. Další metou je naučit Čechy kupovat boty online.

„Je to revoluční projekt, kterým reagujeme i na situaci kolem koronaviru. Chceme oživit službu veřejnosti v duchu baťovských tradic a za dobré peníze zákazníkům nabídnout opravdovou hodnotu. Když Rohlik.cz naučil moji maminku kupovat maso online, tak proč bychom my nemohli naučit Čechy kupovat boty online,“ říká jednatel Brašnářství Tlustý Ivan Petruv.

Firma, která má dílnu a showroom v pražských Vršovicích, stále na plánovaný obuvnický projekt shání peníze. Petruv nevylučuje ani variantu crowdfundingu. Pokud vše půjde dobře, první kolekci by rád představil v létě 2021. Lidé by pak měli mít možnost si přes aplikaci nechat změřit chodidlo, aby bota dobře seděla. Obuv bude cílit na věkovou skupinu zhruba od 35 do 60 let, tedy na zákazníky, kteří mohou mít už nějaké zdravotní problémy a vyhledávají pohodlnou obuv, a zároveň na spotřebitele, pro které důležitá kvalita. Obuv by měla vydržet při správném zacházení i pět let, čemuž bude odpovídat cena ve střední až vyšší kategorii. Boty budou vyrobené z přírodních materiálů a bude možné je nechat opravit.

Firma v komunikaci spoléhá na svoji komunitu na sítích a sdílení zkušeností spokojených zákazníků. Velké kampaně nechystá, veškeré marketingové materiály vznikají in-house.

Ručně šité kožené boty dnes v Česku vyrábí například i zlínská firma Vasky. Ta ale cílí na mladší zákazníky. Nedávno otevřela novou prodejnu v pražském centru v ulici Na Příkopě. Vedle Prahy mají Vasky kamenné obchody také v Ostravě, v Brně a v domovském Zlíně.