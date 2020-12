Budeme bojovat proti dumpingu a oportunismu, říká prezident Asociace komunikačních agentur Jan Binar.

Po letní mimořádné valné hromadě AKA, převolení prezidenta a změně stanov několik agentur odešlo, naposledy Comtech Can. Kdy by situace mohla být stabilizovaná nebo kde by mohly nastat další organizační změny?

Někteří z těch, kdo měli na dění v AKA jiný názor, reagovali odchodem, jiní v členství v AKA hodnotu neviděli a také odešli. Jestli budou ještě další, nedokážu odhadnout. Nové agentury i kolektivní členové do AKA vstupují a plán činnosti na příští rok je opravdu nabitý. K dalším organizačním změnám od letní valné hromady do podzimní revize nepřišel od členů žádný podnět. Díky změnám se srovnaly šance nesíťových a nezávislých agentur se síťovými. Prezidium teď lépe odpovídá složení členské základny i částkám, jakými kdo do AKA přispívá. Pořád jsem přesvědčený, že se měla letní volba prezidenta odložit, AKA mohla být chvíli bez prezidenta a až by emoce opadly, mohla proběhnout další volba bez mé účasti. Nezbývá ale, než se postavit čelem k tomu, co se stalo.

Během podzimu jste v AKA pracovali na nových stanovách, jak to s nimi dopadlo?

Za dobu existence AKA a po řadě dílčích úprav to bylo potřeba. Došlo k jejich celkové formální předělávce, aby byly srozumitelné. Fakticky se přidalo hlasování per rollam, úprava kolektivního členství jako reakce na vstup AČRA a dalších potencionálních subjektů. Upravila se specifikace podmínek členství, aby mohly být členy konzultační společnosti. Ty do AKA vstoupily v rámci sekce „Business Transformation Club & Award“. Prezidentovi jsme sebrali právo na dva hlasy. To tam bylo historicky a nemělo opodstatnění. Největší změnou zůstává otevření prezidia, které proběhlo v létě. I díky této změně se dostaly do prezidia Triad, Dark-Side i Symbio. I nové stanovy jsou schválené podzimní valnou hromadou.

Jaké úkoly jsou pro AKA v příštím roce klíčové?

Je toho hodně. Mark Wright rozjel AKA Pricing Advisory, která definuje nejlepší praxi a metodiku pro férové odměňování agentur. Tomáš Jindříšek se pustil do posilování spolupráce s dalšími subjekty a komunikace AKA. Rádi bychom měli ještě silnější reprezentaci klientů a spolu s nimi řešili témata jako crossmediální měření a vzdělávání. Tomáš také pracuje s partnery z řad univerzit a vzdělávacích institucí. Broněk Kvasnička akceleruje činnost sekce „Business Transformation Club & Award“, kterou mu předal Michal Nýdrle. Připravují žebříček TOP 10 leaderů digitální transformace, definovali vlastní kategorii v rámci EFFIE a budou publikovat a sdílet nejlepší praxi. Snad epidemická situace již brzo dovolí další klubový večer a osobní výměnu zkušeností. Dan Živica se zaměřil na oblast plánování. Je to jedna z klíčových kompetencí agentur a je hodně podceňovaná. Dan má plán, jak plánovače a plánování podpořit a demonstrovat jejich unikátní přínos a hodnotu. David Čermák a aktivační sekce pokračuje s IMC Awards. Vystupují na konferencích, dělají výzkum monitorující výši nemediálních marketingových výdajů. Lucie Češpivová v sekci pracovní skupiny „Vztahy s klienty“ pokračuje v kultivaci Férových tendrů, podporuje správnou aplikaci metodiky zadávání veřejných zakázek, rozšiřuje poradenské služby AKA a certifikaci poradců. Spolu s Ondřejem Novákem připravili „datovou samoobsluhu“, která pomůže agenturám dělat lepší analýzy a na datech založená doporučení. Jarda Malina má připravenou metodiku stanovování KPIs a ROI a je nachystaný ji spolu s klubem zadavatelů doladit a uvést v život. Dále budeme pokračovat v rozvoji EFFIE. O tu se stará Ondřej Novák. Na letošek i příští rok se podařilo zajistit vícezdrojové financování, a tak můžeme znásobit její dopad

i kvalitu. Petr Laštovka rozvíjí DigiAka. Připravuje její rozšíření o navazující studium v rámci kontinuálního vzdělávání. Vznikla „Platforma profesionální komunikace“. Petra Jankovičová zde spolu s Ivem Veselým a Denisou Hejlovou z FSVUK budou pokračovat v iniciativě Férový influencer a s Romanem Čihalíkem se budou věnovat většímu bezpečí značek vyloučením kontextu dezinformačních platforem. Marek Hlavica vše koordinuje a řídí. K tomu se stará o vzdělávání, moderuje EFFIE, vystupuje na konferencích a školách, vede čilá jednání se státní správou o kompenzacích škod našemu průmyslu, lobuje mezi zákonodárci i ministerstvy a sleduje, co se děje v Bruselu, účastní se na dění v Hospodářské komoře a radě pro reklamu a pečuje o klub zadavatelů. Dana Bohuňovská jen kroutí hlavou a snaží se všechno a všechny zorganizovat. Já se snažím pomáhat, kde je třeba, a specificky se starám o oblast hodnoty oboru. Tam po odměňování a ROI přijde na řadu organizační design a tvorba hodnoty, ke které se přihlásili Tomáš Varga a Ondřej Gottwald.

Jaké dopady zanechá na trhu reklamních agentur letošní rok? Možné scénáře z jarního prohlášení komunikačního průmyslu zněly hrozivě.

Myslíme, že celkově to bude pokles o cca deset procent. Nejhorší scénář se nedostavil. Co se bude dít příští rok, ale uvidíme. Některé oblasti budou klesat, jiné stagnovat, růst bude velmi vzácný. Pomalé oživení bych čekal v roce 2022. AKA bude nadále jednat o podpoře státu pro kreativní průmysl. A hlavně dokazovat a podporovat hodnotu, kterou náš obor má. Kdo jiný pomůže s restartem ekonomiky, než komunikační a marketingové agentury? Bojovat budeme proti dumpingu a oportunismu. A podpoříme akceleraci marketingové transformace.

A když se zaměříme na vaši skupinu – McCann Prague, jaká úsporná opatření jste zaváděli vy?

Při začátku první vlny jsme si preventivně snížili platy a škrtli výdaje na cestování, omezili vzdělávání a zrušili plánované stěhování jedné z našich divizí do nových kanceláří. Věřím, že nakonec se podaří „uspořené“ peníze lidem vrátit díky menšímu snižování rozpočtů u stávajících klientů, než jsme očekávali, i získání nových klientů. V druhé půlce roku už jsme rozjeli vzdělávání. Ostatní náklady držíme co nejníže.

Co vás z letošních reklamních počinů v poslední době zaujalo jako dobrý a co jako odstrašující příklad?

Hackaton Známkamaráda, kde přes 200 dobrovolníků do 48 hodin naprogramovalo vlastní eshop pro dálniční mýtný systém. Je to skvělý čin místo slov a důkaz místo slibů. A nejděsivější je naprostá neschopnost státní správy efektivně komunikovat v rámci pandemie.