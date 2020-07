Mimořádná valná hromada AKA svolaná na podnět čtrnácti členských agentur přijala změny stanov a následně podle nich volila nové prezidium a prezidenta. Valná hromada nejdříve odvolala stávající prezidium a prezidenta a následně zvolila deset nových členů prezidia a Jana Binara (McCann Praha) prezidentem.

Mimořádná valná hromada následovala po hlasování per rolam během koronavirové krize, které prezidentem učilo Marka Slezáka (Boomerang). Včerejší jednání schválilo nové znění stanov AKA, předložené jeho iniciátory. To pro volby do prezidia stanoví zastropování počtu členů prezidia současně pro jednotlivé komunikační holdingy (IPG, Publicis, WPP) i pro sekce AKA (Aktivační agentury, Business Transformation, České nezávislé agentury, Digitální agentury). Současně navyšuje počet členů prezidia na 17 včetně prezidenta:

Jan Binar – McCann

David Čermák – Momentum

Lucie Češpivová – Dorland

Jan Figlovský – S&K PUBLIC

Ondřej Gottwald – Garp Integrated

Robert Haas – Symbio Digital

Roman Heřman – Remmark

Marek Hlavica – ředitel AKA

Petra Jankovičová – Triad Advertising

Tomáš Jindříšek – DARK SIDE

Broněk Kvasnička – Wunderman Thompson

Petr Laštovka – Geometry

Jaroslav Malina – McCann

Ondřej Novák – ASMEA

Pavla Nýdrle – KINDRED

Tomáš Varga – Publicis Groupe

Daniel Živica – VMLY&R

Další změnou je volba prezidia valnou hromadou, tedy všemi členy, na rozdíl od letité praxe, kdy o prezidentovi rozhodovalo prezidium. Dosavadní prezident Marek Slezák obdržel 20 hlasů, protikandidát Jan Binar 25. Prezidentem se tak na další dva roky stává Jan Binar, jehož osmiletá prezidentská éra skončila letos začátkem května, kdy se rozhodl v hlasování per rolam o funkci prezidenta už neusilovat.

Změna stanov AKA nově otevírá možnost vstupu tzv. kolektivních členů, tedy asociací společností zaměřených na komunikaci a dává jim automaticky právo na jednoho člena v prezidiu. Závěrem jednání členové zavázali nové prezidium úkolem důkladně revidovat stanovy a předložit jejich nový návrh nejpozději na jaře příštího roku.