V reakci na vzestup popularity TikToku spustil Instagram (resp. Facebook Inc) v srpnu 2020 novinku Reels. Podobně jako v minulosti formát Stories dokázal vytlačit z vrcholu popularity Snapchat, očekávalo se, že spuštění Reels (navíc v době, kdy čínské platformě vyhlásil válku Donald Trump) bude znamenat propad TikToku. Jaká je realita s odstupem dvou měsíců?

Jak je již zvykem, média a veřejnost poté, co Trump začal válku s TikTokem, tuto platformu zavrhla a očekávala jen to nejhorší. Opak se ale stal pravdou. Při pohledu na čísla za právě skončeným kvartálem vidíme, že TikTok byl nejstahovanější neherní aplikací. Nechal za sebou Facebook, WhatsApp i Instagram. Meziročně došlo k nárůstu stažení všech aplikací v Google Play a AppStore o 24 %, což znamená 36,5 miliard stažení.

TikTok (včetně čínského Douyin) se přitom navíc stal globálně nejvýdělečnější aplikací ve třetím čtvrtletí a nechal za sebou takové obry jako YouTube nebo Netflix. Sociální síť zaznamenala 800 proentní meziroční růst v útratách. Pro porovnání YouTube dosáhl „pouze“ 59procentního růst tržeb. Ani jedna z těchto metrik tedy nenaznačuje, že by mělo dojít celosvětově k dramatickému snížení využívání TikToku.

Možnost inzerce i v Česku

V minulém týdnu TikTok otevřel možnost inzerce v dalších regionech, jedním z nich je i Česká republika. Podle informací od společnosti Httpool, která platformu zastupuje, je tak možné v České republice zasáhnout 1,1 milionu uživatelů, tedy zhruba 10 procent české populace. Ve věkové skupině 16-24 let má přitom zastoupení 22 procent. Je jasné, že TikTok je doménou mladších ročníků a z pohledu firemního využití je potřeba zvážit, jestli je pro danou značku relevantní.

Další možný vývoj

Zatím je velmi krátká doba na hodnocení dopadu politického dění na tuto platformu, stejně tak vlivu updatů konkurence. Nicméně je zřejmé, že rozhodnutí prezidenta Trumpa nemělo na výsledky TikToku přímý vliv. Naopak je velice pravděpodobné, že celková diskuze vedená médii platformě spíše prospěla.

První zmínky u nás i ve světě dokazují, že žádný velký přesun na Instagram Reels se zatím nekoná. Češi často neví, že něco takového na Instagramu vůbec existuje, a dle čerstvého průzkumu Kantaru se ani světoví influenceři z TikToku na Instagram Reels nijak houfně nepřesouvají.

To vše dokazuje, že není potřeba se investice do TikToku obávat. Pokud máte mladou cílovou skupinu a patříte mezi trendy značky nebo se ji snažíte vybudovat, rozhodně si tuto platformu nastudujte a pusťte se do toho. Nicméně je rozhodně třeba připravit adekvátní obsah. To, co dáváte na Facebook nebo Instagram, tady zaručeně pohoří.