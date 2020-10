Americká filmová akademie ukázala světové filmařině směr! Nová pravidla pro udělování Oscarů budí pozornost nejen v branži. Hodlají očistit kinematografii od křivd a nespravedlností, jež ji provázejí od bratří Lumierů. Ba co hůř, situace se historicky spíše zhoršovala.

Němý film dával alespoň rovnou šanci hercům zdravým, s vážnou poruchou řeči i úplně němým. Černobílé snímky sice neposkytovaly příležitosti pro žlutou rasu, ani americké rudochy, ale alespoň složka černá a bílá byla v jakés takés rovnováze. I to málo se zvukovým a barevným filmem padlo. Teď tedy snad konečně budou moci o nejvyšší filmařskou metu usilovat snímky spravedlivě protežující hendikepované a menšiny všeho druhu.

A jak jsme na tom u nás?

Jako obvykle. Barrandov na rozdíl od Hollywoodu promeškal už příležitost vyrovnat se se sexuálním vydíráním v šoubyznysu v kampani Me Too. Místo toho se domácí hnutí „Já Taky“ vyčerpává v boji o dotace z Českého fondu kinematografie. A místo rázného vykročení k novým pravidlům pro udělování filmových ocenění čeští filmoví Lvi opět přešlapují v kleci.

A tak mezinárodní reputaci musí (pokolikáté už!) zachraňovat reklama. Rada pro reklamu totiž přijala nový Kodex, který dost přesně kopíruje oskarová pravidla. A reklamy, které se budou Kodexu vymykat, budou označeny za neetické. Můžeme se tak těšit na záplavu neotřelých kreativních konceptů i remaků reklamní klasiky.

Tak například nejoblíbenější vánoční spot od Kofoly se dočká nové podoby:

černošský lesbický tatínek slibuje své slepé dcerce zlaté prasátko. Spot končí legendárním zvoláním „Nemusím, já už ho vidím!“, načež následuje nový claim: Kofola — více než Lurdy!

Nejpopulárnější herec v reklamě Ivan Trojan se v den 130. výročí úmrtí Heinricha Schliemanna (†26. 12. 1890) chystá prohlásit příslušníkem řecké menšiny v Čechách a uplatnit restituční nárok na pražskou diplomatickou

čtvrť včetně zámku i botanické a zoologické zahrady. Na území bývalého Trojského ostrova hodlá vybudovat uprchlický tábor pro pronásledované herce, které z vlasti vyhnal jejich vlastní filmový průmysl. Praha se tak může těšit na nebývalý příliv nezaměstnatelných hollywoodských hvězd.

Ulevit se může všem zadavatelům, v jejichž reklamách vystupuje Jakub Kohák. Tedy skoro všech. Ten zase připravuje spektakulární coming‑out, v němž se prohlásí mužem v ženském těle.

Castingové společnosti si podávají ruce v rehabilitačních léčebnách a slibují pacientům skvělou budoucnost v reklamě, pokud to s rehabilitací nebudou přehánět. Majitelé předražených ubytoven ve vyloučených lokalitách už začali své nic netušící klienty registrovat v komparzních rejstřících.

Potud se tedy zdá, že reklama vykročila správným směrem. Prvními výhonky oboru, který nezaspal světový vývoj, se snad budeme mít možnost potěšit už na letošních Czech Creative Awards a Effie tento podzim. Tedy brzy!

I když — ADC Czech už avizoval zrušení mejdanu roku a proslýchá se, že agentury dostaly time‑out na doplnění „credits“ o genderově, národnostně, rasově a vůbec všeobecně vyvážené realizační týmy. Dočkáme se tedy ujgurských maskérek, osvětlovacích týmů pracujících v režimu chráněné dílny a etnického cateringu na place.

To porota Effie má ještě rozhodování před sebou, což poskytuje šanci do už tak komplikovaného systému několikastupňového posuzování přihlášek vnést nový prvek. Poté, co věrohodnost výsledků posoudí výzkumníci a ve dvou kolech více než dvacet porotců z řad agentur, zadavatelů medií a výzkumných agentur, může nastoupit nějaká etická komise, která nevyhovující práce jednoduše vyhází. A protože nadále platí, že Effie večer

4. listopadu opravdu nějak proběhne, předběhne česká reklama i udílení Oscarů podle nových pravidel. Jestli se bude smět létat, bude možná v letadle na lince L.A. — Praha sedět několik agentů Hollywoodu s lístkem na

Effie v koženém kufříku.