Vydavatelství Mladá fronta má za sebou turbulentní týden. V pondělí se zaměstnanci dočkali příchodu bezpečnostní agentury, jelikož nájemce vypověděl nájemní smlouvu vydavatelství v pražských Modřanech. Zaměstnanci museli během hodiny opustit pod dohledem agentury budovu.

„Dostali jsme hodinovou výpověď z budovy, přišla bezpečnostní služba, zřejmě od Savova,“ uvedl pro MAM zdroj z Mladé fronty. Jde o další střípek mozaiky kolem probíhající insolvenčního řízení, v kterém je vydavatelství už půl roku. V insolvenčním řízení se s pohledávkami k Mladé frontě přihlásilo více než sto věřitelů, kteří žádají celkem 341 milionů korun. Už brzy by mohlo padnout rozhodnutí o novém majiteli a Savov se podle informací redakce MAM snaží celý proces maximálně natahovat za využití všech dostupných obstrukcí.

„Savov vlastní budovu nebo třeba účtárnu přes schránkové firmy a svými kroky se snaží maximálně natahovat insolvenční řízení. O Mladou frontu už v podstatě přišel a vypadá to, že když ji nemůžu mít on, tak ji raději nechá padnout,“ dodal zdroj MAM, podle něhož má vydavatelství omezený provozní kapitál a pokud se Savovovi v natahování podaří pokračovat, může to vést i ke konci některých titulů nebo i celého vydavatelství.

Jen o den později pak vydavatelství podepsalo novou smlouvu o pronájmu v moderní administrativní budově SmíchOff na pražském Andělu. Činnost vydavatelství pokračuje kontinuálně a všechny tituly vyjdou dle naplánovaného harmonogramu. „Zde bude mít trvalé zázemí management, finanční oddělení, back office a IT. Ostatní námi pronajaté prostory budou fungovat na principu hubu, tedy místa k našemu pravidelnému i operativnímu setkávání i ke schůzkám s našimi klienty. Běžný provoz a vydávání titulů nebudou narušeny,“ uvedl Karel Novotný, ředitel divize Tištěných titulů, vydavatelství Mladá fronta.