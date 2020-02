Vydavatelství Mladá fronta a.s. bylo nuceno podat na sebe insolvenční návrh a připravuje se na reorganizaci. Společnost Františka Savova tak učinila poté, co se nepodařilo uzavřít dohodu se strategickým investorem, financující banka požádala o jednorázovou úhradu provozního kontokorentu, zablokovala bankovní účty společnosti a stávající akcionář zatím nedokázal pokrýt vznikající ztrátu vydavatelství.

Podle vyjádření firmy podnikající v oblasti médií a vydávající například týdeník Euro, byly tři měsíce vleklého insolvenčního řízení velmi poškozující. Management vydavatelství kromě obrany společnosti u insolvenčního soudu prý hledal i další způsoby řešení situace, v níž se vydavatelství s pětasedmdesátiletou tradicí ocitlo. „Situaci jsme se snažili řešit intenzivním jednáním s akcionářem i se strategickým investorem, významnou slovenskou investiční skupinou, která byla připravena do společnosti vstoupit a kapitálově ji posílit. Tato jednání probíhala až do včerejšího večera, k dohodě však přes veškeré úsilí nedošlo,“ říká J. Mašek.

„Od loňského listopadu čelíme šikanóznímu insolvenčnímu návrhu společnosti Bazcom, přestože jsme jeho spornou pohledávku uhradili, abychom zabránili dalším nezvratným škodám na reputaci a obchodních vztazích společnosti. To, že se v den zpětvzetí insolvenčního návrhu společností Bazcom objevil další insolvenční navrhovatel, společnost Bizpoint s.r.o., vůči níž žádné závazky neevidujeme, vyvolává důvodné pochybnosti ohledně skutečného záměru osob stojících za těmito subjekty. Nicméně tento cílený tlak mířící na likvidaci společnosti vyústil v to, že úvěrující banka nám oproti zavedené praxi minulý týden zesplatnila provozní kontokorent, zablokovala bankovní účty a někteří významní klienti v důsledku podaného insolvenčního návrhu váhají se splatností našich faktur,“ vysvětluje okolnosti tohoto kroku generální ředitel vydavatelství Mladá fronta a.s.. Jan Mašek.

„Náš jediný akcionář zatím nedokázal dodržet závazek, že bude financovat provozní ztrátu, kterou se nám v posledních dvou letech dařilo výrazně snižovat a kterou jsme letos podle finančního plánu měli poprvé proměnit v mírný zisk. Představenstvo společnosti Mladá fronta a.s. bohužel nemá v této chvíli ze zákona jinou možnost, než požádat o ochranu před věřiteli a podat insolvenční návrh. Doufáme, že situaci bude možné vyřešit reorganizací, která umožní zachování pracovních míst a provozu společnosti,“ doplnil Mašek.

Krajský soud v Českých Budějovicích již určil předběžnou insolvenční správkyni, jejíž úlohou bude zejména zajistit další provoz vydavatelství a uspokojovat související pohledávky věřitelů. „Věříme, že bude zajištěna kontinuita provozu společnosti a nedojde k přerušení vydávání našich titulů. Jsme připraveni poskytnout insolvenční správkyni maximální součinnost a hledat způsoby, jak stávající situaci Mladé fronty a.s. řešit co nejlepším způsobem jak s ohledem na obchodní partnery a zaměstnance, tak s ohledem na úctyhodnou tradici společnosti. Ta měla všechny předpoklady k tomu, aby se ekonomicky stabilizovala a pokračovala v dalším rozvoji, bohužel se však podle všeho stala obětí obchodní války různých podnikatelských skupin,“ dodává Mašek.

Foto: Porfimedia