Z vodítka utekl PES a díky předchozím často spíše kontraproduktivním omezením již tak krvácející klasický maloobchod (až na vyvolené segmenty) dostal na dlouhé týdny další ránu.

Stalo se tak navzdory tomu, že nebyl předložen jediný důkaz o tom, že by se covid výrazněji šířil právě tam. Matematici, milující přesná čísla a modely, ale již méně schopní hledat souvislosti a nežádoucí implikace restrikcí, v době rychle klesající křivky nakažených u obchodu naopak ještě přitvrdili. A státní úředníci, hluší k prokazatelným argumentům Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR i dalších odborníků, tak přiložili nové polínko k likvidaci desítek tisíc obchodníků a dalších živnostníků. Ruce si naopak mne online retail a další subjekty benefitující z restrikcí.

Autoři zákazů to jistě „myslí dobře“, avšak mají na očích klapky umožňující vidět pouze určitý výsek reality. Někde pomohou, ale jinde jejich rozhodnutí přinášejí nedozírný komplex škod ekonomických, zdravotních i sociálních, které se ovšem tak jednoduše do modelu vyžadujícího přesná čísla spočítat nedají a břímě jejich dopadů si společnost i jednotlivci ponesou ještě dlouhá léta. Na stovkách výzkumných projektů pro naše klienty jsme si ověřili, že mít kvalitní data je základ, ale že pro dobrý insight velmi často potřebujete i „soft facts“, informace, které sice nelze přesně kvantifikovat, ale bez nichž a hlavně bez zasazení dat do širšího kontextu lze velmi lehce učinit špatné rozhodnutí.

V případě psího indexu se navíc jedná o model s extrémně pozdrženou reakcí na pozitivní změny. Přitom i ta tak vzdáleně nastavená zelená barva znamená ještě pro retail omezení.

Nechci nijak zlehčovat těžkou a náročnou práci zdravotníků a lidí v první linii. Hlavním důvodem, proč to teď mají tak složité, ale primárně nejsou nedisciplinovaní občané, nýbrž selhávající stát, který nebyl více než půl roku schopný plnit své domácí úkoly, jako byla skutečně chytrá karanténa, kvalitní trasování či zajištění testovacích míst v regionech, a tak přenesl tíhu opatření na občany a soukromý podnikatelský sektor. Zakazovat, navíc na cizí úkor, je přece o tolik jednodušší než tvořit. Trochu mě děsí, že to části národa přijde v pořádku.

Autor: Tomáš Drtina, Managing Partner Incomind