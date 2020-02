Nejslavnější filmové ceny Oscar zažily nejnižší sledovanost od roku 1974

Týden po americkém sportovním svátku Super Bowl zažily Spojené státy – a s nimi i celý svět – další velkou událost, která je každoroční žní reklamních spotů. Na 92. ročníku Oscarů byl z filmařského pohledu překvapením úspěch jihokorejského snímku Parazit, který se stal nejlepším filmem loňského roku. Poprvé v historii tak sošku v této kategorii získal neanglicky mluvený snímek. Parazit dosud utržil v USA a Kanadě 36 milionů dolarů a celosvětově přes sto sedmdesát sedm.

Letošní ročník Oscarů zaznamenal nejnižší sledovanost od počátku jejího měření v roce 1974. Na televizní stanici ABC si ceremoniál zaplo jen 23,6 milionu diváků, což je o pětinu méně než loni. V úvodu zmíněný Super Bowl pak přitáhl skoro 100 milionů televizních diváků. Zajímá‑li vás ještě srovnání se slavnými hudebními cenami Grammy, jež se konaly minulý měsíc, tak ty dosáhly sledovanosti 18,7 milionu diváků. Za nízkým zájmem o Oscary může být fakt, že se letos show roztáhla na dlouhé tři a půl hodiny a opět neměla žádného moderátora.

Podle hodnocení společnosti Kantar Media se pro ABC vyhlášení Oscarů stalo – navzdory ratingovému selhání – velmi lukrativní nocí. Letos se 30 vteřin reklamního vysílání prodávalo až za 2,8 milionu dolarů. To představuje nárůst oproti loňskému ceremoniálu, kdy cena dosáhla 2,6 milionu dolarů.

Loni Ceny Akademie, jak se Oscarům také říká, podle ABC vygenerovaly odhadovaný výnos z reklamy ve výši 114 milionů dolarů. Letošní tří a půl hodinový ceremoniál vynesl 149 milionů. Odhadovaný ekonomický příjem pro město Los Angeles, kde se vše odehrává, dosáhl 130 milionů dolarů.

Přestože se Oscaři konali o dva týdny dříve než v roce 2019, a jen týden po Super Bowlu, poptávka ze strany inzerentů tím neutrpěla. Reklamní čas byl vyprodán. Mezi exkluzivními partnery se objevily značky Cadillac, Google, Rolex a Verizon. Dalšími značkami, které filmová show zlákala k prezentaci, byly Adobe, Colgate Optic White, Discover, Disney +, FX, General Mills, Hulu, Indeed, TurboTax, Kinder Bueno, M&M, McDonald‘s, Microsoft, The New York Times, Postmates, Quibi nebo Walt Disney Studios.

Cadillac – „Make Your Way“, Agentura: Leo Burnett Detroit

Luxusní automobilová značka vlastněná společností General Motors si pro sebe na ceremoniálu uzmula čtyři minuty vysílacího času. Make Your Way je nová kampaň, jež zažila na Oscarech svou premiéru. V jednom ze spotů, nazvaném „Cadillac 2021 Escalade“, vystupuje herečka Regina King.

Adobe – „Creativity for All“ , Agentura: Goodby Silverstein & Partners

Společnost Adobe v příjemném, pestrobarevném videu ukázala kreativitu „v akci“ pomocí nástrojů jako je Photoshop, Premier a InDesign. V 60vteřinovém spotu se objevuje například práce amerického streetartového umělce Franka Sheparda Faireyho. Celý spot má být oslavou moderní éry tvoření. A také výzvou všem kreativním tvůrcům.

Verizon – „Pinto Family“, Agentura: McCann New York

Verizon odvysílal dvě reklamy po 45 vteřinách, a dvě dlouhé 30 vteřin. Zaměřily se na ženy, LGBTQ a imigranty. Ve videích se objevují skuteční zákazníci. V jednom z nich vystupuje starší imigrant z Angoly, který je díky telekomunikační firmě Verizon v kontaktu se svou rodinou.

Kinder – „Life Gets Bueno“, Agentura: Publicis NY

Značka nasadila 30vteřinový spot propagující čokoládovou tyčinku Kinder Bueno. Jednalo se o televizní reklamní debut této tyčinky v USA. Zároveň šlo o třetí po sobě jdoucí reklamu na Oscarech pro značku Kinder. Poprvé se zde objevila v roce 2018, kdy představila nový produkt Kinder Joy.