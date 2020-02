Jeden třicetivteřinový spot stál značky v průměru 5,6 milionu dolarů. Nabízíme výběr vysílaných reklam.

Super Bowl – svátek amerického fotbalu – má za sebou další pokračování. První únorovou neděli se před 65 tisíci diváky z vítězství po padesáti letech radovali Kansas City Chiefs pod vedením skvělého Patricka Mahomese a mohli pozvednout trofej Vince Lombardiho.

Během let se z kdysi nevýrazné podívané stala každoroční nejsledovanější sportovní událost, která k obrazovkám přitáhne miliony diváků. A tomu odpovídají i ceny za reklamu – letos stál jeden třicetisekundový spot v průměru 5,6 milionu dolarů. Sekunda tak stojí 4,25 milionu korun!

Super Bowl přitom začínal skromně – kdysi se lístky na finále prodávaly za pouhých 12 dolarů a přenosy nebývaly kvůli nízkému zájmu ani v televizi. Ještě v roce 1970 stála reklama jen 78 tisíc dolarů. O padesát let později jsou čísla diametrálně odlišná. Podle portálu MSN dosáhla letos průměrná cena lístku 8 900 dolarů. Ještě v roce 2010 to bylo 2 400 dolarů. Jde o jedinou show, kde celebrity vystupují v poločasovém programu zadarmo. Letos předvedly strhující show zpěvačky Jennifer Lopez a Shakira.

Reklamu Fox vyprodal už během listopadu, což byl nejlepší výsledek za posledních devět let. Kvůli masivnímu zájmu inzerentů přidal Fox ještě pět dalších bloků. Za reklamu během hry inkasoval Fox podle společnosti Kantar sumu 435 milionů dolarů, což je proti minulému roku nárůst o 29 procent. Příští rok bude Super Bowl vysílat stanice CBS. Celkem se na všech platformách včetně streamovacích na přenos v USA dívaly podle kanálu Fox 102 miliony lidí, což je proti loňsku nárůst jen o procento.

Reklama zabrala podle Kantaru 42 minut a 40 sekund. Inzerenti také více sázeli na delší spoty, hned 26 z celkem 59 trvalo minutu a více. Nejvíce za reklamy zaplatila pivovarnická skupina Anheuser‑Busch InBev, celkem 41 milionů dolarů, následovala Pepsi s 31 miliony, Procter & Gamble zaplatil 30 milionů a Amazon 26 milionů dolarů. Podle Kantaru z hlediska segmentů dominoval autoprůmysl se 77 miliony, následovaly technologické firmy s 51 miliony a potravinové firmy se 46 miliony dolarů.

Poprvé se v Super Bowlu objevila reklama Facebooku nebo Walmartu. Podle portálu System1 měla letos nejefektivnější reklamu společnost Microsoft, která v kampani využila první ženu – koučku v Super Bowlu Katie Sowersovou. Druhý byl Jeep a třetí firma Doritos. Ze značek známých z českého trhu lze jmenovat Microsoft, Procter & Gamble, T‑Mobile, Amazon, Pepsi, Hyundai, Coca‑Colu nebo Porsche.

Pepsi „Zero Sugar. Done Right“

Agentura: Goodby Silverstein & Partners; Počet zhlédnutí YouTube: 4,78 milionu*

Pepsi se v reklamě naváží do konkurenční Coca‑Coly ve spotu, kde účinkuje Missy Elliott a H.E.R v remaku písně od Rolling Stones „Paint It, Black.“ Účastníci v klipu drží červené plechovky Coly a po průchodu červenou zdí se dostanou do scény s černým pozadím.

Spot Pepsi – “Zero Sugar. Done Right. Extended Cut”

Microsoft „Be the One“

Agentura: McCann New York; Počet zhlédnutí na YouTube: 18,6 milionu*

Microsoft se v reklamě rozhodl vsadit na životní příběh Katie Sowersové, která se stala první koučkou týmu amerického fotbalu v historii. Začíná záběry do dětství, kdy si do deníku napsala, že doufá, že jednou bude součástí profesionálního týmu. Neměla žádný vzor, protože ženy v americkém fotbalu nebyly. Reklama je přitom na tablet Microsoft Surface.

Spot Microsoft Super Bowl 2020: Be The One / Katie Sowers

Facebook „Facebook Groups: Rock!“

Agentura: Wieden & Kennedy Portland; Počet zhlédnutí YouTube: 21,96 milionu*

První reklama Facebooku na Super Bowlu se dotýká nevšedních skupin na sociální síti, které dávají dohromady různé lidi. Všechny skupiny, které se v reklamě objeví skutečně na Facebooku existují a dotýkají se slova „rock“. Vidět jsou horolezci, siláci i důchodci a vše zakončí Sylvestr Stallone jako Rocky Balboa.

Spot Facebook Groups: Ready to Rock? I Super Bowl 2020

Porsche „The Heist“

Agentura: Cramer‑Krasselt; Počet zhlédnutí YouTube: 16,10 milionu*

Spot začíná krádeží nového modelu elektrického Porsche Taycan z muzea automobilky, za ním se vydá ochranka v jiných vozech Porsche a rozhoří se divoká automobilová honička na německém venkově. Porsche mělo reklamu na Super Bowlu naposledy před 23 lety. Ve finále vyjde najevo, že jde o hru mezi nudící se ochrankou.

Spot Porsche “The Heist” – Extended Cut

Amazon Alexa „Before Alexa“

Agentura: Droga5; Počet zhlédnutí na YoutTube: 61,4 milionu*

V reklamě účinkuje populární americká moderátorka Ellen DeGeneres se svou manželkou Portií de Rossi (známá například ze seriálu Ally McBealová). Před odchodem z domu nařídí zařízení Alexa, aby vyplo termostat a následně přemýšlí, jak byl svět před Alexou, což ilustrují vtipné skoky do minulosti.

Spot Amazon “BeforeAlexa”

* údaje z oficiálních kanálů firem na YouTube, k 7. 2. 2020

Foto: Facebook Groups: Ready to Rock? I Super Bowl 2020