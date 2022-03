V pondělí 4. dubna vychází příloha týdeníku Marketing & Media zaměřená na současné trendy v retailu a změny v zákaznickém chování.

První z letošní plánované řady specializovaných příloh Extra Marketing & Media vychází při příležitosti konference Retail Summit, jež proběhne příští týden od 4. do 6. dubna v prostorách Kongresového centra Praha.

Na dvaceti stranách nabídne názory profesionálů z obchodu i marketingu na téma budoucnosti značek a prodeje, a také na to, jak se musí tradiční obchodníci zbavit psychických bariér, co se týká online světa. Poskytne vhled do změn v chování spotřebitelů ovlivněných tématy spojenými s životním prostředím či společenskou odpovědností. Vysvětlí, proč je důležité mít opravdový „purpose“ (tedy smysl), ne jen hezkou reklamu, a odhalí i některé z tajů lidské psychiky ovlivňující nákupní rozhodnutí.

Udržitelnost, nákupy a náhody

„Rozhodně musíme zamezit důrazu na okamžitý ekonomický profit bez ohledu na dlouhodobé následky,“ píše v úvodním textu přílohy Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V udržitelnosti nemáme podle něj hledat povinnost, ale příležitost.

To, že cesta udržitelného způsobu podnikání je nevyhnutelná i pro obchodníky pak dokazují nová data společnosti GfK přehledně interpretovaná infografikou na následujících stranách. Tématu se věnuje též rozhovor s Amandou Löfgren a Sarou Albihn z mladé společnosti Doconomy, která nabízí jednoduchý digitální nástroj umožňující jasný a rychlý přehled o uhlíkové stopě produktů.

Hlavní spíkr konference Retail Summit profesor Viktor Mayer-Schoenberger působící na Oxfordské univerzitě poskytl MAM rozhovor, v němž hovoří nejen o poznatcích zveřejněných v bestselleru „Frames“, ale také o tom, jakou roli hraje při nákupním rozhodování náhoda a snění. Mayer-Schoenberger se v rozhovoru s Irenou Buřívalovou nevyhýbá ani celospolečenským tématům, konkrétně invazi Ruska na Ukrajinu. Umí diktátoři jako Putin úspěšně pracovat s kognitivním rámováním? To a další důležité informace se dozvíte v příloze Extra MAM již v pondělí 4. dubna.

Speciální příloha Extra Marketing & Media věnovaná retailu je samostatně neprodejná a vychází jako součást letošního 14. vydání MAM. Od pondělí bude dostupná jak tištěná, tak elektronická verze v e-shopu MAM a omezený počet výtisků bude k dispozici rovněž návštěvníkům konference Retail Summit.



