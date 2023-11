Vánoční TV schémata: co nasadí Nova a Prima proti šetřící České televizi?

Česká televize v minulém týdnu odhalila své vánoční schéma, které přinese jen jeden premiérový příběh z čistě vlastní produkce. „Nepochybně to je důsledek úsporných opatření,“ říká její generální ředitel Jan Souček. Co chystají komerční televize a jak se jim v předvánoční sezóně daří obchodně?

Pro Jana Součka to budou první Vánoce v nové funkci. I když se coby někdejší šéf brněnského studia účastnil schůzí vedení ČT, kde se letošní schéma řešilo, dá se říct, že ho zdědil. „Nicméně to, jakým způsobem formulujeme nabídku iVysílání pro tyto Vánoce, je už trochu odrazem důrazu na digitální agendu České televize,“ řekl MAM během představení programu. Nad rámec toho, co veřejnoprávní televize uvede na lineárních kanálech, tak letos v iVysílání nabídne i retrospektivy tvorby Woodyho Allena, Jana Hřebejka a Jana Svěráka.

Že by v následujících letech pod Součkovým vedením došlo k revoluci svátečního vysílání, se každopádně čekat nedá. „Byli bychom sami proti sobě, kdybychom divákům nenabízeli to, co mají rádi,“ vysvětluje Souček s odkazem na vysokou sledovanost vánočních příběhů České televize.

Ta letos přinese štědrovečerní pohádku z vlastní produkce Klíč svatého Petra a na Boží hod koprodukční příběh Tři zlaté dukáty (včetně možnosti ho vidět v originále slovensky). Objem vánoční produkce ČT tak dál klesá. „Vánoční pohádka není levný formát. Naopak je to jeden z nejdražších produktů v televizním prostředí, který řádově stojí desítky milionů korun,“ uvádí Souček a dodává: „Dnešní reálná hodnota televizního poplatku se nemůže neprojevit na objemu, který může Česká televize do výroby investovat.“

Menší objem znamená mimo jiné i menší pestrost autorů. Karel Janák tak zrežíroval už svou sedmou štědrovečerní pohádku a čtvrtou v posledních pěti letech. „To je poznámka, která by měla zaznít na programové radě, která vybírá z námětů. Ale je to vždy otázka nabídky a poptávky. Uvidíme, s jakými náměty přijdou jiní režiséři v příštích letech,“ vysvětluje Souček s tím, že případná reforma financování ČT by mohla vést ke zvýšení objemu vánočních pořadů a tím pádem i větší pestrosti tvůrců.

Sám doma i společně ve vile Big Brother

Pozice komerčních televizí je vzhledem k tradiční vánoční dominanci České televize složitá. Obzvlášť když ČT letos uvede i jeden z mála trumfů, který ji dokáže ohrozit – tedy Tři oříšky pro Popelku. „Divákům letos na hlavním kanálu Prima nabídneme nejen oblíbené české kousky jako S čerty nejsou žerty, Princ a Večernice nebo Třetí princ, ale i premiérové hrané pohádky od Disney – Cruella a Kniha džunglí,“ říká Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.

Na Štědrý den a Boží hod Prima nasadí oba filmy ze série Sám doma, v jejím programu nebude chybět ani Pretty Women nebo premiéra muzikálu West Side Story. Filmy s vánoční tematikou budou k vidění i na jejích dalších kanálech.

Televize Nova oznámí podrobnější informace k vánočnímu schématu v polovině listopadu. „Vánoční programové schéma Skupiny Nova stojí opět na bohaté nabídce české pohádkové klasiky doplněné již tradiční speciální epizodou seriálu Ulice a původním silvestrovským blokem zábavních formátů. Vedle toho se diváci mohou těšit na celou řadu zahraničních filmových hitů jak na TV Nova, tak na tematických stanicích,“ říká s předstihem Michal Prokeš, Head of Product PR.

Co komerční stanice nabídnou ve svých videotékách? Voyo vedle řady zahraničních filmových premiér bude poprvé ve své historii i přes svátky uvádět epizody nové generace reality show Big Brother. „Pro uživatele Prima+ chystáme speciální vánoční strip, ve kterém najdou oblíbené české pohádky, jako jsou Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem, Princezna se zlatou hvězdou, Hrátky s čertem, Pyšná princezna, Tři bratři, Jak se budí princezny, Nejkrásnější hádanka či Byl jednou jeden král. Milovníci českých filmů se mohou těšit na: S tebou mě baví svět, Sněženky a machři, Anděl na horách a Vánoční kameňák,“ vypočítává Alex Ruzek.

Poptávka po reklamě zůstává vysoká

Horký reklamní podzim, kdy poptávka vysoce převyšovala nabídku, se přelévá také do vánoční sezony. „I nadále zaznamenáváme velký zájem o televizní reklamu. V tuto chvíli je pro nás důležité uspokojit veškerou poptávku od klientů s uzavřenými ročními či jinými kontrakty. Vzhledem k jejich vysoké poptávce, a tedy meziročnímu nárůstu v objemu reklamy, tak očekáváme v listopadu vyšší úroveň vyprodanosti,“ hodnotí Martin Batovec, vedoucí oddělení GRP prodeje Skupiny Nova. Prosinec podle něj ještě není úplně čitelný a víc prozradí otevření bookingu kampaní. Nicméně se očekává vysoká poptávka i v tomto období.

Podle Vladimíra Pořízka, komerčního ředitele skupiny Prima, se až na jednu výjimku chování klientů ničím neodlišuje od minulých roků. A tou je právě zvýšený nárůst poptávky. I proto obě televize pro rok 2024 přistoupily k výraznému nárůstu cen TV reklamy.