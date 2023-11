Respekt je „volný“. Odchod od Economie byl završen, další číslo už vzniká v Lucerně

Proces osamostatnění týdeníku Respekt je u konce. Od 1. listopadu má nové majitele, včetně samotné redakce, kteří ho koupili od vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. V něm vycházel uplynulých 14 let.

„Od smršti reakcí: to nemůže vyjít, do chvíle, kdy to vyšlo, uběhlo jen sedm měsíců. Týdeník Respekt se osamostatnil. Je to velký zlom a po těch měsících náročné práce je tu krátká chvíle, kdy si můžeme říct: jo! Věřím, že Respektu to dává šanci se poprat s pro média tak těžkou dobou,“ píše šéfredaktor Respektu Erik Tabery na Facebooku ve svém osobněji laděném komentáři k odchodu od Economie.

Její majitel Zdeněk Bakala prý v minulosti nabídky na prodej jiným bohatým majitelům opakovaně odmítal. „Souhlasil až s prodejem ve chvíli, kdy vyslechl náš projekt, který je novinářský,“ uvádí Tabery v oficiální zprávě o osamostatnění. Zároveň děkuje Bakalovi nejen za to, že po celou dobu ctil nezávislost redakce, ale také že akceptoval vůli redakce rozdělit své cesty.

Nové vlastníky si Respekt hledal sám a jako prvního úspěšně oslovil slovenský Denník N. Druhým spolumajitelem je Aegis, rodinná nadace Lászla Szigetiho, předního slovensko-maďarského intelektuála, který po roce 1989 působil ve Verejnosti proti násiliu, založil a řídil knižní nakladatelství Kalligram a spolu se syny a Zsolti Bindiscem podniká v pěstování rajčat.

Třetím vlastníkem je Nadace Independent Press, která je spoluvlastní český Deník N. „Čtvrtým a posledním spolumajitelem je sama redakce. Je to pro nás výjimečný okamžik, můžeme spolurozhodovat o svém osudu, navíc máme stejný podíl jako tři zbývající majitelé,“ píše Erik Tabery.

Respekt se z karlínského sídla mediálního domu Economia již přestěhoval do nové redakce v paláci Lucerna, tedy jen pár desítek metrů od historicky první redakce ve Vodičkově ulici. Zároveň vzhledem k nákladům, který celý proces osamostatnění přináší, spustil crowdfundingovou kampaň. Jejím cílem je získat od podporovatelů za 30 dní pět milionů korun.

„Často se vrací do debaty otázka, jestli už nejsou klasická média přežitkem. Věříme, že je to přesně naopak. Čím složitější svět je, čím větší počet dezinformací se šíří, tím důležitější ověřená fakta jsou. A ve chvíli, kdy se různí autoritáři pokoušejí o posílení svých pozic, jsou to vždy zejména média, kdo chrání veřejný zájem. Tím, že kladou nepříjemné otázky, hledají odpovědi, kontrolují mocné a informacemi spojují společnost,“ píše šéfredaktor Respektu.

Vydavatelství Economia se pod odchodu Respektu plánuje více zaměřit na své hlavní tituly, kterými jsou Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a časopis Ekonom. „Zkoumáme i nové akvizice a pouštíme se do inovativních projektů, abychom vydavatelství rozvíjeli. Zároveň pro nás platí, že chceme důsledně udržet provozní ziskovost,“ uvádí Lenka Černá, generální ředitelka Economie.