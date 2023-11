Nechat Čestmíra dělat si vlastní podcast byla chyba, přiznává šéfka Czech News Center

Na platformě HeroHero má Čestmír Strakatý téměř 8500 předplatitelů. Jak se stalo, že vydavatelství Czech News Center přišlo o úspěšného autora videorozhovorů, který na začátku října skončil v Reflexu?

Na konferenci Czech Internet Forum se nepřímo potkali na pódiu. Nejdřív Martina Říhová, CEO vydavatelství Czech News Center (CNC), hovořila v rámci velké mediální debaty. Odpoledne pak došlo na rozhovor s Čestmírem Strakatým. Při svých vystoupeních se ani jeden z nich nevyhnul otázkám na to, jak to bylo s nedávným odchodem novináře a moderátora z CNC.

Reklama

„Nechali jsme ho jít. Bylo to naše rozhodnutí. V daný moment na Reflexu už jeho Prostor X nefungoval,“ uvedla Martina Říhová. Stalo se to rok poté, co Čestmír Strakatý spustil vlastní placený podcast na platformě HeroHero. „U nás jeho formát měl dvacet až pětadvacet minut a nestihl se dostat vůbec nikam. U sebe stopáž natáhl ke dvěma hodinám a čísla, která to dělalo, byla úplně jiná. V tu chvíli jsme si říkali, že pokud Prostor X neprotáhneme, pak tam ta hodnota není a my Čestmíra nechceme,“ zmínila šéfka CNC.

Strakatý potvrdil, že tyto diskuze v létě probíhaly. „Podle mě je jedno, jestli je rozhovor krátký, nebo dlouhý. Ale o prodloužení formátu jsme se bavili. A také o tom, jak ho občerstvit. Čtyři až pět rozhovorů týdně už kromě DVTV nikdo jiný nedělá. Nicméně to nesouviselo s tím, proč jsem skončil,“ řekl Čestmír Strakatý a dodal: „Reflexu jsem vděčný za příležitost, kterou mi dal, i když někteří hosté na chodili rozhovory navzdory značce Reflex.“

Že vzájemné vztahy dnes nejsou nevraživé, dokazovala Martina Říhová na tom, že moderátor dál působí na Frekvenci 1. Ta pod mediální společností Active Radio (Říhová je její CEO) patří stejně jako CNC do skupiny Czech Media Invest. „To není o Čestmírovi, ale o nás. Evidentně jsme neudělali nejlepší práci. Nikdy jsme ho neměli nechat jít dělat si vlastní podcast, kam si přetáhl své publikum,“ přiznala Martina Říhová.

Moderátor v reakci na tuto citaci uznal, že to od CNC asi nebyl dobrý krok. „Na druhou stranu byl moment, kdy ta jednání mohla dopadnout úplně jinak. Nakonec moje dohoda s CNC byla velmi jasná a já ji do písmene dodržel,“ poznamenal Čestmír Strakatý. „Takový mediální dům by ale měl dělat víc proto, aby se mu něco takého nedělo,“ dodal.

Podle Martiny Říhové se CNC z této kauzy – ale i z divokého rozchodu s podcastem Kecy a politika, který však nechtěla komentovat, protože k němu došlo před jejím příchodem – poučilo. „Už máme jiný způsob, jakým si autory zavazujeme. Evidentně náš barák ví, co dělá. Jen je potřeba se více soustředit na práci s autory, aby se jim vyplatilo s námi zůstávat a nebylo to jen o vydírání a právnících,“ uzavřela téma.