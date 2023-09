Jukka Niva: Zapojujte AI, ale výsledkem musí být vždy lepší žurnalistika

Tradiční média se budou muset hodně změnit, aby zůstala relevantní, říká Jukka Niva. Šéf YLE News Lab, digitální laboratoře finské veřejnoprávní vysílací společnosti YLE, vystoupí 9. listopadu na konferenci Forum Media.

YLE News Lab vznikl před 12 lety, aby vytvořil personalizovanou zpravodajskou aplikaci. „O dva roky později YLE přešlo na „digital-first“ strategii. Viděli jsme, že se zpravodajská média budou rychle měnit. A nejen ona, ale celý svět a způsob, jakým jsou zprostředkovávány emoce a fakta,“ vysvětluje Jukka Niva, jenž je také členem digitální komise EBU

Jaké jsou dnes úkoly vašeho týmu?

Dotýkají se pěti oblastí. První je strategie zpravodajství. Druhá souvisí s vývojem obsahu, kdy každý produkt tvoříme pro konkrétní cílovou skupinu, což u veřejnoprávního média nebylo zvykem. Pak to jsou digitální inovace, na kterých pracují týmy složené z antropologů, vývojářů a novinářů. Mezi naše úkoly patří i spolupráce s finskými a mezinárodními médii. Pátou oblastí je výzkum a vývoj umělé inteligence; věnujeme se mu čtyři roky a díky tomu jsme už nyní schopni měnit zpravodajské redakce do režimu, kdy člověk a stroj pracují společně jako tým.

Jukka Niva

Šéf digitálního oddělení YLE News Lab finského národního vysílatele YLE, který spolu s BBC patří mezi nejinovativnější veřejnoprávní média v Evropě. V YLE působil jako redaktor domácího zpravodajství, moderátor ekonomických pořadů, šéfredaktor a ředitel zpravodajství. V roce 2018 absolvoval stáž ve Woodrow Wilson Center ve Washingtonu, kde se věnoval využívání politické moci v digitální společnosti a také tomu, jak politická moc ovlivňuje zpravodajská média.

Proč by veřejnoprávní médium mělo mít takové oddělení?

Před patnácti lety měly televize a rozhlas velké publikum. Byl tu ale problém — jeho věk. Dnes je medián publika kolem 70 let. Jenže veřejnoprávní médium musí sloužit všem, nejen zkušenější populaci. Proto jsme se tehdy zaměřili na web a aplikace. Teď se musíme měnit znovu. Máme oddělení, které vše studuje, zkoumá a snaží se s mentalitou startupu přicházet s novými věcmi. Na začátku musí být výborná strategie a pak jde o to zkoušet vše, co ještě nikdo nezkusil. A když vidíte, že to nefunguje, rychle to opustit. Jako veřejná společnost se snažíme příliš neutrácet za neúspěch. Když dvakrát něco selže, potřetí už musí vzniknout něco dobrého.

Co dnes ovlivňuje tradiční média víc? Sociální média, nebo AI?

Dosud to byla sociální média, která změnila způsob, jakým lidé tradiční média konzumují. Pokud tak činí jen jejich prostřednictvím, nedostávají se k nim nudné zprávy, protože jim algoritmus servíruje jen příběhy, které vyvolávají silné emoce. Výsledkem je kumulace vzteku a frustrace, což není dobré. V budoucnu bude média více ovlivňovat umělá inteligence, ale jelikož za algoritmy sociálních médií stojí masivní AI, bude to vlastně obojí.