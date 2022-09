Česku ale škodí nestabilita pobídek, přišli jsme o velké projekty, říká David Minkowski ze Stillking Films.

Jak vidíte budoucnost kin?

To je těžké říci. Absolutní většina projektů bývala pro kina, sem tam pro televizi. Dnes zhruba 90 procent věcí děláme pro streamovací společnosti. Teď zrovna jeden film pro kina děláme, dokonce analogově, to je v dnešní době svátek. Je to remake Nosferatu, který režíruje Robert Eggers, většina se točí v Praze.

Kdo je váš největší klient?

Z hlediska objemu je to pořád Netflix. Hned po The Grey Man jsme pracovali na Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, teď je v post­‑produkci. Ve stejnou dobu jako na Grey Manovi jsme pracovali na snímku Spaceman s Adamem Sandlerem podle románu Kosmonaut z Čech, měl by vyjít v příštích měsících. Právě jsme v Maďarsku skončili limitovanou sérii All the Light We Cannot See. V Rumunsku jsme dokončili seriál Wednesday režírovaný Timem Burtonem. V Srbsku jsme dotočili Knives Out 2.

Co je tu pro produkci největší výhoda?

Je to kombinace všeho. Praha funguje jako skvělá základna pro natáčení. Můžete vyrazit do Záhřebu nebo na italskou riviéru. Mají ale štáby, trailery, catering, umí efekty a vše ostatní, co potřebujete pro filmovou výrobu? Praha to všechno má na jednom místě. Nemusí se za spoustu peněz nic dovážet. Máme skvělé stavebníky, řemeslníky, pěkné hotely pro filmové hvězdy. Máme pobídky. A jsme ve středu Evropy, takže jsme dobře dostupní.

Náklady jsou u nás pořád nižší?

Pořád ano, ceny ale rostou rychleji než v konkurenčních zemích. Ač jsou Berlín nebo USA dražší a také tam roste inflace, doháníme je rychleji než třeba Maďarsko nebo Rumunsko.

Ovlivní produkci pro letošek nebo příští rok rostoucí ceny energií?

Samozřejmě to náklady na natáčení zvyšuje, ale zatím kvůli tomu neklesá objem produkce. Pořád máme práce hodně a očekáváme, že to tak naštěstí bude pokračovat. Samozřejmě mám obavy, co by se mohlo stát, ale to je ve filmovém průmyslu normální pocit.

Rozpočty streamovacích společností jsou obrovské. Je spolupráce s nimi lukrativnější?

Pro servisní produkce se to ani neliší. Streamovací společností mohou být štědré v tom, že mají jiný přístup k oblastem jako je zdraví, bezpečnost a spokojenost v pracovním prostředí. V tom byly průkopníky, už ale celý obor řeší diverzitu obsazení i štábu, komfortní prostředí pro lidi všech komunit a identit, boj proti šikaně a harašení. Stejné je to s udržitelností a „zelenou“ produkcí.

Jak se vám daří natáčet udržitelně?

Rozvíjí se to. Začalo se u základů — recyklování, nepoužívání plastů. Zbavili jsme se PET lahví, jinak se balí catering, kompostuje se. Obor se posunuje k LED osvětlení, které spotřebovává méně energie a tolik nezahřívá prostor, takže se šetří i na klimatizaci. Studia řeší kompenzace uhlíkové stopy. Ještě se úplně nevyřešilo používání elektromobilů a elektrických generátorů, protože nestačí našim nárokům na spotřebu a mobilitu. Ale to je další fáze, na které se pracuje. Každý štáb už má člověka, který udržitelnost hlídá, monitoruje a zaznamenává všechna data, zelená produkce se hodně sleduje.

Jak se projevil výpadek pobídek, jejichž stropu se dosáhlo už v lednu?

Více se projeví v příštím roce, protože projekty pro letošek už byly naplánovány před stopnutím pobídek. Nějaký drobný pokles byl, ale ne tak hrozný, jak mohl být. Pokud a až se pobídky znovu spustí tak, jak bylo slíbeno, měli bychom se vyhnout krizi. Nestabilita je ale pro byznys špatná. Přišli jsme o velké projekty. Seriál Duna s rozpočtem 100 milionů dolarů, který HBO chystá jako doprovodný projekt k filmům Warner Bros, se přesunul do Maďarska. Do Berlína putoval prequel k Hunger Games. Když nejsou pobídky, přijdete

Chybí Česku ještě něco?

Promyšlená strategie kombinující veřejný i soukromý přístup ke kreativním oborům jako celku. Pobídky jsou jen jedna část. Ignoruje se vzdělávání. Mělo by se přemýšlet nad „křížovým opylováním“ audiovizuálního průmyslu s reklamním, s technologiemi, IT, turismem, módou i architekturou. Pořád je kam růst a všechno spojuje budoucnost mladých lidí.

David Minkowski

Je vedoucím produkce ve společnosti Stillking Films pro Prahu, Budapešť, Bukurešť a Bělehrad. Podílel se na projektech jako Agent bez minulosti (2002), Casino Royale (2006), Král (2019), sérii Letopisy Narnie či seriálu Zaklínač. Narodil se v Kalifornii, studoval na Newyorské univerzitě a v Česku žije od roku 1995.

