Ordinace se stěhuje na internetové Voyo, Primě se daří s online předpremiérami seriálů, Česká televize chce postavit „český Netflix“. Mají šanci proti globálním hráčům? zeptá se 22. září 2021 již 16. ročník odborné konference Digimedia 2021.

Televize Nova přesouvá svůj kultovní seriál Ordinace v růžové zahradě na placenou streamingovou službu Voyo. Premiérové díly tak od 2. září uvidí jen ti diváci, kteří si zaplatí za přístup k této videoslužbě, na televizní obrazovce se nové epizody hned tak neobjeví. Nova se odvážným rozhodnutím snaží udržet krok s populárními videotékami Netflix a HBO GO a zároveň dohnat konkurenční Primu, která sice zatím unikátní seriály vyráběné výhradně pro internet nenabízí, ale ve videoslužbách je v tuzemsku komerční jedničkou.

Prima před časem přišla s internetovými předpremiérami původních seriálů a podle všeho se jí tento obchodní model vyplatil. Zájemce, který chce například s předstihem oproti televiznímu programu vidět nový díl seriálu Slunečná, si ho může za pár desetikorun přehrát na počítači nebo pomocí červeného tlačítka a hybridního vysílání HbbTV přímo na svém chytrém televizoru připojeném k internetu. Vůbec nejrozsáhlejší videoknihovnu u nás ale nabízí Česká televize, jejíž iVysílání je nekonečným zdrojem původních pořadů a dramatické tvorby.

Mají ale největší české televizní stanice šanci konkurovat globálním značkám, jako je Netflix nebo HBO? streamovacích služeb je český divák ochoten a schopen si měsíčně platit? A nebylo by lepší, kdyby vznikla nějaká česká národní video služba, která by nabízela to nejlepší od všech velkých televizí, jak navrhuje generální ředitel ČT Petr Dvořák?

O tom všem a o dalších modelech placené televize budou diskutovat odborníci na slovo vzatí na 16. ročníku odborné konference Digimedia 2021, která se uskuteční ve středu 22. září 2021 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách.

Za skupinu CME, vlastníka televize Nova, vystoupí ředitel digitálních služeb Daniel Grunt, za FTV Prima Business Development Director Lukáš Kubát, za Českou televizi výkonný ředitel pro Nová média Marek Doležel a za společnost Atmedia Managing directorka Michaela Vasilová. Diskuze se stočí i k vyhlídkám klasického lineárního televizního vysílání a jak jej ovlivní nástup mobilních 5G sítí, o čemž pohovoří výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund a ředitel odboru správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu Jiří Duchač. O technickém zázemí pro streamovací služby a HbbTV promluví Marcel Procházka, ředitel sekce regulace Českých Radiokomunikací.

Konference Digimedia 2021 se bude věnovat i dalším tématům. Zhodnotí nedávno dokončený přechod na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 a dotkne se otázky případného uvolňování kmitočtového pásma 600 MHz, které by vedlo k dalšímu přelaďování vysílacích frekvencí. A tradičně se zaměří i na digitální rozhlas a jeho rozvoj v České republice. Letos s vědomím, že v případě DAB+ pravděpodobně nepůjde o „přechod“ na digitální vysílání, protože analogové vysílání v FM pásmu se oproti původním představám zřejmě nebude vypínat. O to těžší bude pro digitální rozhlas se prosadit mezi běžnými posluchači.

Akci, na níž se sejdou všichni významní zástupci provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání i operátoři sítí, pořádá Asociace českých reklamních a agentur, zaštítil ji vicepremiér, ministr pro průmysl a obchod a dopravu Karel Havlíček a ministr kultury Lubomír Zaorálek, dále Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad, Česká televize a Český rozhlas.