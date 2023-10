T-Mobile pokračuje v digitálu s Proboston Creative

Po vyhraném výběrovém řízení bude agentura Proboston Creative pro T-Mobile dál zajišťovat retailovou komunikaci a postará se o značku Kaktus.

T-Mobile uzavřel zkraje června vypsaný tendr na zajištění služeb digitální komunikace. Z čtyřkolového výběrového řízení vyšla vítězně opět agentura Proboston Creative, která pro operátora digitální komunikaci zajišťuje už od roku 2014.

Jak T-Mobile uvedl v krátkém prohlášení, staronová spolupráce se rozběhne od začátku roku 2024. Vedle jiného bude zahrnovat retailovou komunikaci T-Mobilu, dále marketingovou komunikaci značky Kaktus a také služby pro divizi Enterprise pod značkou T-Business.

Vedle toho ještě operátor od konce července hledá ve výběrovém řízení agenturu na výkonnostní online marketing s důrazem na vyhledávání, obsahové sítě a další relevantní formáty. Tendr by měl být vyhodnocen také do konce října tohoto roku s předpokládaným začátkem spolupráce od 1. ledna 2024. Výběrové řízení probíhá dle metodiky Férového tendru a byla do něj přizvána i stávající agentura Marketup, s níž operátor spolupracuje od roku 2018.