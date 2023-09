Vlastní brand tracking nástroj spouští agentura Behavio

Behavio chce ukázat, že automatizovaný online nástroj na měření výkonnosti značky nemusejí marketingovým týmům udělat díru do rozpočtu.

Strategické výzkumy, které by mohly poskytnout data pro zařazení značky do kontextu trhu, bývají pro spoustu marketingových týmů příliš nákladné. Často se tak brandy musejí spoléhat na vlastní intuici a dělají tak nepřesná nebo chybná rozhodnutí. Odpovědi na to, co se děje se značkou, kategorií nebo celým trhem slibuje dostupnější nástroj brand tracking, který jako vlastní automatizovaný online nástroj na trh uvádí agentura Behavio.

„Startovací výbava začíná na 2 250 korunách měsíčně,“ popisuje Brand tracking od Behavia šéf výzkumu Vojtěch Prokeš a dodává: „I v tom nejzákladnějším balíčku mohou klienti sledovat výkonnost své značky, porovnávat ji s konkurencí a zjistit, co si o nich zákazníci skutečně myslí.“

Pravidelný monitoring výkonnosti značku v kontextu celého trhu nebo kategorie je nejen podle něj klíčem k růstu. Verze „Pro“ nabízí uživatelům častější sběr dat, větší vzorky, ale také dodatečné funkce. Přečtou si v ní například přímé citace respondentů nebo se mohou blíže podívat na profily nakupujících, a to jak konkrétních značek, tak celé kategorie. Brand tracking se stává druhým nástrojem webové platformy Behavio, doplňuje automatizované testování reklam, které mělo premiéru loni na podzim a jež podle agentury využívá více než sto tuzemských i zahraničních značek.

Nástroj Behavio představuje tento čtvrtek 14. září během online workshopu, kde nástroj společně představí šéf výzkumu Vojtěch Prokeš a marketingový stratég Tomáš Mrkvička. Vedle ukázky samotného nástroje se účastníci dozví více také o tom, jak brand tracking funguje, jak jim může pomoci k tomu, aby jejich značka rostla, nebo třeba které české značky jej už využívají a co na něj říkají.