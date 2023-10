PPL má novou brandovou identitu od agentury Symbio, zůstalo jen logo a modrá barva

Jak vizualizovat svět zásilek a ještě více přiblížit značku PPL lidem? To byl úkol pro agenturu Symbio v rámci redesignu brandové identity zásilkové společnosti.

Při tvorbě nové vizuální identity mělo Symbio volné ruce. Jediným omezením bylo zachovat logo a modrou barvu. „Na začátku jsme redefinovali barevnost, písmo, tvary, ikony i tonalitu a další brand kódy. Z nich jsme následně postavili všechny touchpointy,“ popisuje proces redesignu Head of Arts Jakub Ryvola.

Základním stavebním kamenem nového brandu není nic jiného než balík – jednoduchý prvek, který je středobodem veškerých služeb PPL. „Svět zásilek je velmi rozmanitý. Abychom v něm dokázali správně fungovat, musíme mít vše přehledné a srovnané, stejně jako v tom skutečném světě. I náš základní vzor má jasný řád a není chaotický. Vše se tedy odehrává v izometrii s matematickou přesností,“ dodává Ryvola.

Ikonický balík se odráží i v barevnosti, protože modrou nově doplňuje i kartonová béžová. Jelikož se PPL intenzivně věnuje udržitelnosti, do brand booku byla zařazena také zelená barva symbolizující ekologickou stopu.

Škála aplikací je široká a zahrnuje nejrůznější online i offline výstupy od bannerů přes billboardy a CLV až po návrh moodu kanceláří. „Novou vizualitu propisujeme do kampaní a značce PPL dlouhodobě pomáháme i s mediální strategií,“ říká Client Service Director Nina Vidras. „Agentura Symbio představila při výběrovém řízení na nový design jasnou vizi, která hodnotící tým nadchla již při první prezentaci. Svět zásilek v PPL tak dostal nový moderní rozměr a zpracování podtrhlo naše hodnoty a misi,” hodnotí výběr agentury pro redesign Lenka Vitovská, manažerka marketingové komunikace PPL CZ.

Redesignu předcházelo několik náborových a produktových kampaní jako Balík pro tebe, kdy si fyzické osoby mohou zasílat věci navzájem. Následovala podpora produktu Parcel Smart, který zahrnuje vyzvedávání, posílání i vracení balíků na výdejních místech. Symbio vytvořilo podobu polepu PPL Parcelboxů a uvedlo je komunikační kampaní. Na přelomu roku 2022 a 2023 stálo za velkou B2C kampaní k PPL výdejním místům a nové mobilní aplikaci mojePPL. „Klient je otevřený novým nápadům a důvěřuje nám, což se pozitivně odráží na výsledcích,“ shrnuje spolupráci Pešlová. „Na agentuře Symbio si kromě profesionálního přístupu ceníme zejména kreativity a zodpovědnosti za svěřené oblasti spolupráce. Byli nám přiděleni opravdoví odborníci ve svém oboru, kteří odvádějí top práci,” uzavírá Vitovská.

Společnost PPL oslovila agenturu na začátku roku 2021 s tím, že hledá strategického partnera v oblasti marketingu. Po roce spolupráce svou pozici Symbio obhájilo, když vyhrálo i výběrové řízení na vizuální rebranding značky. „Jsme hrdí, že jsme u toho, když se jeden z nejrychleji rostoucích segmentů posledních let posouvá vpřed. Zároveň jsme rádi, že budujeme právě brand PPL, který několik let za sebou získal ocenění jako Nejdůvěryhodnější značka roku, Top Employer či Great Place To Work. A to jak formou produktových kampaní, employer brandingu nebo tvorbou nové brand experience,“ uvádí spolumajitel Symbia Robert Haas.