Udržitelný event není nuda, ale tak trochu i detektivka

Už dva roky poptávka po udržitelných eventech výrazně roste a je nepochybné, že tento trend bude dál sílit. Přitom i ostřílení hráči mluví o velkých výzvách. Jak se s nimi popasovat?

Představte si event, na kterém chce firma komunikovat svou ESG agendu. V tištěné pozvánce vyzdvihne velký počet parkovacích míst, sál vyzdobí desítkami nafukovacích balónků, k zakousnutí nabídne lososa včera dovezeného z Norska, k pití rozdá vodu v PET lahvích, moderátor vysype pár nekorektních vtipů a na cestu domů hosté vyfasují igelitovou tašku s letáky. Co je na tom špatně? Kromě samotného tématu úplně vše. Naštěstí podobné nešvary se stávají minulostí a značky (i agentury) přistupují k tomu, aby akce pořádaly aspoň do určité míry udržitelně. I proto stále častěji zaznívá otázka: co vlastně udržitelná opatření znamenají a jak má takový event vypadat?

„Udržitelný event má minimální negativní dopad na životní prostředí a maximálně pozitivní dopad na společnost. Zároveň efektivně naplňuje dlouhodobé cíle klienta včetně těch ekonomických, protože jejich správné definování pomáhá event skutečně realizovat jako udržitelný,“ nabízí svou definici Martina Kafková, majitelka a zakladatelka M-ocean, agentury specializující se na zelené eventy.

Eva Šálková, vedoucí eventového oddělení konzultační společnosti CIRAA, která se zaměřuje na oblast cirkulární ekonomiky, přidává ještě časový aspekt. „Je to akce, u které se na udržitelnost myslí od začátku plánování přes přípravy až po vyhodnocení, a to i s přesahem na další rok. Aby došlo k minimalizaci negativních dopadů a maximalizaci těch pozitivních, prvky udržitelnosti je nutné zavádět už v samotném konceptu akce,“ říká.

To znamená začít pracovat se snadno přístupnou lokalitou, omezit jednorázová řešení v rámci event designu a dekorace (případně najít další využití materiálu), pečlivě naplánovat občerstvení na akci, neplýtvat jídlem a využívat sezonních a lokálních surovin, zamezit vzniku zbytečného odpadu a vědět, jak s odpadem posléze naložit, nebo si rozmyslet, jestli je potřeba účastníkům věnovat dárky.