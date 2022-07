Projektem chce osmnáctiletý mladík Richard Martinec pomoci vrstevníkům, jejich rodičům i učitelům.

Web sexualnivychova.cz vytvořil dnes už osmnáctiletý Richard Martinec v rámci celorepublikové středoškolské soutěže. Pro téma se rozhodl proto, že na internetu nenašel volně přístupné zdroje sexuální výchovy. Využil proto knihy své matky, lékařky Jany Martincové, které se tomuto tématu věnují, a jejich část převedl do podoby webu.

„Hlavní myšlenkou bylo pomoci vrstevníkům, ovšem tyto webové stránky mohou být použity taktéž jako pomoc pro učitele, kteří chtějí vyučovat sexuální výchovu, nebo mohou sloužit jako zdroj pro další práce na toto téma,“ uvedl mladík, který web tvořil ve svých 17 letech. Na webu zájemci najdou informace o tělesných změnách v dospívání, pohlavních orgánech, ale třeba i o hygieně, výživě, sexu a vztazích.

Téma probíral s matkou už v předškolním věku a na základě jejich vzájemného rozhovoru vznikla kniha Jak děti přicházejí na svět. Autorka knihy, lékařka Jana Martincová, provedla se svou kolegyní sexuoložkou Petrou Sejbalovou v roce 2020 rozsáhlý sexuální průzkum mezi dětmi a dospívajícími, z kterého vyplynulo, že jen 15 procent dětí si odnáší sexuální výchovu z rodiny.

I když to může být pro některé rodiče nepříjemné či trapné, odborníci radí začít s přiměřenou sexuální výchovou už u předškoláků. Jen tak bude dítě rodiče brát jako autoritu, se kterou bude chtít na toto téma mluvit. Tím, že Richard s matkou téma probíral od malička, neviděl v tom problém.

Jak lékařky zjistily ve zmiňovaném průzkumu, dává probírání problematiky již v předškolním věku možnost děti ochránit před návštěvou pornografie a oslovením online sexuálními agresory. Zatímco děti poučené doma a ve škole zavítají na porno v necelé třetině případů, u vzdělávaných vrstevníky, kamarády a internetem je to ve více než dvojnásobném množství (64 %). Děti, které se na pornu ocitnou v rizikovém období do deseti let včetně, jsou ve větším počtu oslovovány sexuálními agresory a neumí jim úspěšně čelit, tedy hovor ihned ukončit. To udělá polovina z nich. Zatímco ve skupinách, které byly na pornu později nebo vůbec, dokáže hovor hned ukončit přes 90 procent dotázaných.