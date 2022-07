Bilancování na KVIFF: v roce 2021 rekordní obrat, v roce 2022 dramatický propad kvůli pozastaveným pobídkám. Reklamní produkce se drží.

Český audiovizuální průmysl podle zástupců Asociace producentů v audiovizi (APA) očekává velký pokles produkce, odhad propadu v budoucích letech může být až na úroveň roku 2010. Tehdy činil obrat audiovize 3,58 miliardy korun. Uplynulý rok 2021 se přitom pro český audiovizuální průmysl zapíše do historie jako období s rekordním výsledkem, kdy obrat českých produkčních společností sdružených v APA dosáhl poprvé téměř 12 miliard, čímž překonal i původně nelepší obrat před pandemií 9,46 miliardy korun z roku 2019. Důvody předpokládaného propadu jsou systémové. Česká republika totiž letos zastavila příjem žádostí o filmové pobídky.

Po úspěchu roku 2021 přichází krize

Pozastavení pobídek přinese razantní odliv zahraničních projektů v druhé polovině roku 2022 a zejména pak v letech 2023 až 2024. O získání investic globálních streamovacích platforem, které od roku 2018 ve velkém investují do vlastní výroby, usiluje celá Evropa. Filmoví giganti své projekty přesouvají do okolních států, jako jsou Polsko, Maďarsko či pobaltské republiky, České republice začíná konkurovat už i Slovensko. Největší zahraniční hráči už odcházejí, mezi nimi například produkce seriálu Devil in the White City producentů Martina Scorseseho a Leonarda di Capria v hlavní roli s Keanu Reavesem. Mezi dalšími ztracenými projekty jsou Patriot 3 pro Amazon Studios, Sisterhood of Dune pro HBO Max, Hunger Games Prequel s Jennifer Lawrence v hlavní roli, akční film Shadow Force s Kerry Washington a Londongrad s Benedictem Cumberbatchem pro HBO.



„Dosavadní systém pobídek je v krizi, v posledních měsících se vyčerpal a zastavil, je nutné ho reformovat. V poslední letech se do Česka podařilo dostat díky kvalitě služeb a pobídkám většinou dlouhodobé seriálové projekty zahraničních platforem typu Netflix, Amazon nebo Apple, které u nás využívají obrovské množství služeb, utrácejí prostředky zhruba devět miliard ročně a dávají práci dvacet tisícům lidí, většinou z oblasti nefilmových profesí a služeb. Česku se pobídky vyplatí, prostředky do nich vložené se vrací desetinásobně,“ uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.



Těžké časy vyhlíží i filmoví a televizní producenti. Zastavení pobídek neznamená jen odliv zahraničních projektů, ale nově hrozí i odchod domácích filmových a televizních projektů do sousedních zemí. Česká republika nabízela pobídku 20 procent, Slovensko nabízí 33 procent a Polsko 30 procent. Pro české producenty a televize není problém výrobu přesunout do okolních států, v mnoha případech se tak už i děje.



Česká republika také podle APA zaspala v porovnání s jinými evropskými státy v národním zájmu udržení tuzemského obsahu na zahraničních platformách. Zatímco například Dánsko oznámilo 6 % příjmů od dánských uživatelů VOD služeb na podporu původní filmové a televizní tvorby, česká vláda nechává globální streamingové platformy bez jakýchkoliv závazků, přestože evropská směrnice o audiovizuálních službách umožňuje například stanovit minimální investice do výroby či do nákupu lokálního obsahu. „Vedle Netflixu je dnes možné předplatit si HBO Max, Apple TV+ nebo Amazon Prime, nově i Disney+. Skvělá zpráva pro filmové fanoušky, horší pro distributory a producenty. Streaming bude mít velký dopad na návštěvnost kin, která jsou pro české filmy stále hlavním zdrojem příjmů. Ostatní evropské státy chystají opatření na podporu původní audiovizuální tvorby v nových podmínkách. Kvůli hrozící pokutě u nás probíhá tento proces v časovém tlaku a nepodařilo se zatím do české legislativy prosadit systém přímých investic, aby se část tržeb z dané země investovala do lokální produkce,“ vysvětluje Vratislav Šlajer z APA.



Nepříliš dobrou vyhlídkou pro nezávislé producenty je také nedávné oznámení České televize, která na základě rostoucí inflace a stagnující výše koncesionářského poplatku avizovala pokles výroby. Úspory se budou týkat jak původních premiérových pořadů, tak koprodukčních vkladů do českých filmů.

Úspěchy roku 2021

Audiovize se v uplynulém roce nejen vrátila na čísla před covidem, ale dokázala překonat i rok 2019. Obrat zahraničních projektů v roce 2021 tvořil 8,73 miliardy korun, to znamená 70 procent celkového obratu audiovizuálního průmyslu. Obrat z výroby reklamy pak byl v roce 2021 1,86 miliardy a z českého filmu 1,26 miliardy korun.

Obrat podle typu projektů v roce 2021 (v mil. Kč)

Reklamní produkce se v roce 2021 po loňském propadu způsobeném covidem opět dostala zpět na obrat z roku 2019, a to i díky velkému objemu českých reklamních zakázek, jejichž obraty rostly před pandemií i v posledním roce. Do České republiky se podle zástupců reklamní sekce APA pozvolna vrací i zahraniční produkce, přestože nárůst cen v tuzemsku způsobuje odliv zejména menších reklamních zakázek směrem na východ do zemí typu Polsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, v roce 2020 to byla i Ukrajina. Zároveň platí, že klienti ze zemí, jako jsou například USA, Velká Británie, Francie či Německo, se rádi do České republiky díky kvalitě servisu vrací, přestože v dnešní době už vnímají Českou republiku jako lokalitu, za kterou je potřeba si připlatit.

Stejně tak počet diváků v českých kinech i jejich tržby se vloni podle statistik Unie filmových distributorů ve srovnání s rokem 2020 zvýšily. Kvůli pandemii covidu a kinům zavřeným od 1. ledna do 23. května 2021 se nemohl počet diváků nikterak rovnat s rokem 2019, i tak se v loňském roce oproti roku 2020 zvýšil počet diváků na 7,1 milionu, což bylo meziroční nárůst o téměř 12 procent.

Tržby kin v roce 2021 činily 1,09 miliardy korun, meziročně jde o nárůst 20 procent, před nástupem pandemie jde o snížení tržeb i počtu diváků zhruba o 60 procent. Na výsledky českých premiér za uplynulý rok je třeba nahlížet optikou pandemie, kdy jednotlivé tituly vstupovaly do kin mezi různými covidovými vlnami, část titulů tvořily i obnovené premiéry. Absolutním vítězem loňské návštěvnosti byla komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel s více než šesti sty tisíci diváky, který porazil i zahraniční filmy, stihl však o pětinu více projekcí než jeho největší konkurenti. Druhou pozici domácího žebříčku obsadil životopisný film Zátopek (394 tisíc), těsní třetí byl dokument Karel o zpěváku Karlu Gottovi (392 tisíc).