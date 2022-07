Společnost Liftago na Facebooku ukazuje zdařilou krizovou komunikaci s nadsázkou. „Budu v tom s radostí pokračovat,“ píše šéfka komunikace Martina Bechyňová.

Ke značkám, které se prakticky hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu postavily za napadenou zemi, patří už od 25. února Liftago. Mimo jiné tou dobou přepravní společnost na sociálních sítích se sloganem „Nenechme svět zařadit zpátečku“ přebarvila své logo do ukrajinských barev. A to se dodnes některým uživatelům zvlášť na Facebooku nelíbí a firmě to dávají najevo.

Na to, jak výpadům trollů firma odolává, upozornil mimo jiné na Twitteru Poslední skaut na příkladu, kdy se jeden z nich zeptal, co to má firma za „humus“ barvy, aby mu je Liftago skutečně názorně popsalo:

Příspěvek Posledního skauta během zhruba 24 hodin sesbíral přes 5000 „lajků“ a v komentářích se to hemží pochvalnými reakcemi za community management značky.

Zatímco běžně se v krizové komunikaci a poučkách o brand safety radí postupovat obezřetně a na trolly reakcemi zbytečně neupozorňovat, a nepodporovat tak jejich narativ, Liftago jim to vrací s notnou dávkou nadsázky a ironie.

„Tímto mažu ze svejch prezentací na školení online komunikace větu ‚Nekrmte trolly!‘ a nahrazuju větou ‚Klidně je nakrmte… a pořádně! Pokud teda děláte pro firmu, která se nebojí mít trochu koule.‘ Budu v tom s radostí pokračovat,“ napsala na profesionální sociální síti LinkedIn šéfka komunikace Liftaga Martina Bechyňová, když v galerii představila už druhou várku reakcí na trolly.

Objevuje se v ní mimo jiné doplňování chybějících čárek k příspěvkům českých „vlastenců“ nebo radost z komolení českých přísloví a rčení, jako třeba „jak si kdo ustele, tak si sedne“. V rámci usazování trollů ale reakce neopomíjejí ani upozorňovat na služby Liftaga – když značku komentující posílají do různých míst, nabízí jim společnost alternativy, kam je opravdu může dovézt.

Nejen tyto příspěvky Liftaga si na LinkedIn vysloužily pochvalné reakce od mnoha odborníků na komunikaci. Podobné se stalo už při prvním shrnutí, které Martina Bechyňová sdílela před měsícem.