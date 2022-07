Zakladatelé Filmové nadace rozdělili mezi pět autorů 730 tisíc korun. Dodnes mělo premiéru 16 filmů podle oceněných scénářů.

V hlavní kategorii scenáristické soutěže Filmové nadace za rok 2022 si během filmového festivalu v Karlových Varech odnesli ocenění Petr Kazda, Tomáš Weinreb, Pavel Gotthard a Viktor Polesný. V kategorii Hvězda zítřka pro autory do věku 33 let cenu získal David Semler. Autoři nejlepších scénářů vybraných výborem nadace z obou kategorií obdrželi dohromady 730 tisíc korun. Za 17 let trvání nadace podpořila už 117 scenáristů částkou blížící se 12,5 milionu korun. Slavnostní předání šeků za účasti partnerů nadace, kterými jsou Barrandov Studio, energetická firma Innogy a Česká televize, se uskutečnilo v průběhu 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve festivalovém sídle hlavního mediálního partnera České televize.

Dosud mělo premiéru 16 filmů, které vznikly na základě nadací oceněných scénářů. Zatím posledním bylo drama Kryštof, jež se na plátna kin dostalo loni v říjnu.

„Letos počítáme s uvedením dvou snímků, jejichž scénáře nadace dříve ohodnotila. Diváci se mohou v říjnu těšit na drama Běžná selhání a na historickou životopisnou fresku Il Boemo. V příštím roce by se měl ve filmové podobě představit nadací oceněný scénář Alberta Hospodářského nazvaný Brutální vedro,“ sdělila Helena Uldrichová, členka správní rady Filmové nadace a vedoucí Filmového centra České televize.