Na festivalu kreativity uspěl bazénový billboard, utajená historie, odpadky hubící komáry, nevydané noviny nebo hlas pro lidi, kterým ho bere nemoc.

Festival kreativity Cannes Lions pořádaný společností Lions má za sebou první den a v pondělí 20. června večer byly slavnostně rozděleny i první ceny. Níže přinášíme přehled kampaní, které v dosud oznámených kategoriích získaly ceny nejvyšší – Grand Prix.

Kategorie: Zdraví a wellness

The Killer Pack pro Maxx Flash od VMLY&R, Mumbai, Indie

Mezi 38 oceněnými projekty získala nejvyšší cenu v kategorii indická produktová inovace pro značku Maxx Flash, jež vyrábí do domácností repelenty odpuzující hmyz, který přenáší horečku dengue. Ta se jen v roce 2021 objevila ve 400 milionech případů podle odhadů WHO. Děje se tak i kvůli tomu, že se komáři množí v odpadcích na ulicích a skládkách. Brand Maxx Flash tedy vyrobil stoprocentně rozložitelný obal na zmiňované repelenty, který v odpadcích larvy komárů zabíjí. Na projektu se vedle kreativní agentury VMLY&R podílela i produkční společnost Monkey on Hot Bricks a Print Plaza Mumbai.

Kategorie: Farmacie

I Will Always Be Me pro Dell Technologies & Intel od VMLY&R, New York, USA

Projekt, jenž získal Grand Prix z celkem jedenácti projektů věnující se farmacii, pomáhá lidem s Onemocněními motorických neuronů (MND), kam patří například i ALS. Nemoci se projevují postupnou ztrátu jakéhokoli pohybu, mezi které patří i schopnost mluvit. Společnosti Dell a Intel se pacientům spolu s firmou SpeakUnique rozhodly pomoci zachovat jejich vlastní hlas i v době, kdy budou pro mluvení potřebovat asistenční zařízení. Náhrada pro univerzální digitální hlas vzniká tak, zprocesováním relativně krátkého příběhu o nemoci, kteří pacienti namluví přes webové rozhraní. Na projektu se podílely i společnosti Borderland London, JAM3, The Mill, Asociace MND, Rolls-Royce.

Kategorie: Rozhlas a audio

The Unfiltered History Tour pro VICE Media od Dentsu Bengaluru, Indie

Mezi 23 oceněnými projekty nejvíce vynikla kampaň na historickou „výstavu bez filtrů“ v Britském muzeu. Prostřednictvím filtrů na Instagramu ukazuje známé exponáty sesbírané během období kolonizace s historickým kontextem, jenž dodává komentář lidí ze zemí, které si vystavené předměty nárokují. Týká se to například i slavné Rosettské desky, jíž za své Egypt považuje za součást svého národní bohatství.

Kategorie: Outdoor

Liquid Billboard pro Adidas od Havas Middle East, Dubai, SAE

Celkem 49 ocenění bylo rozdáno v kategorii venkovní reklamy a Grand Prix mezi nimi získal první „tekutý billboard“ vytvořený pro plavky značky Adidas. Kampaň vytvořená agenturou Havas reagovala i na to, že se zhruba třetina žen stydí v plavkách. Na pláži v Dubaji byl postaven prosklený bazén, v němž si mohla zaplavat jakákoli žena. Pro ně pak byly vytvořeny personalizované vizuály a jejich zážitek z bazénu byl přímo přenášen na největší digitální plochu v zemi. Každá se tak podobně jako atletky mohla stát hvězdou kampaně, na níž spolupracovaly i Jack Morton Worldwide a Red Havas Middle East.

Kategorie: Print a publishing

The Elections Edition pro An-Nahar Newspaper od Impact BBDO, Dubai, SAE

Mezi 21 oceněnými projekty zaujalo porotu nejvíce speciální volební vydání libanonského deníku An-Nahar, které … nevyšlo. Stalo se tak poprvé v osmaosmdesátileté historii novin. Vydavatelé se totiž rozhodli věnovat veškerý na náklad připravený papír a inkoust k tomu, aby mohly být vytištěny volební lístky. Vláda v zemi totiž odrazovala lidi od účasti v hlasování právě s výmluvou na nedostatek papíru a inkoustu. K hnutí se přidaly i další společnosti a organizace a volby se v květnu konaly v termínu, hnutí Hizballáh a jeho spojenci v nich přišli o většinu v parlamentu.