Art Directors Club uvádí nový pořad, v němž si klientské týmy vyzkoušejí roli kreativců. Chce pomoci překonat propast mezi agenturami a marketéry.

Art Directors Club (ADC) se se rozhodl pomoci vyřešit nešvar reklamního byznysu – propast mezi agenturní kreativou a klienty. Úkolu se ujaly členky výboru ADC Markéta Kolodžejová (copywriter/idea maker v Proboston a Yo Mama production) a Klára Javůrková (copywriter/idea maker v WMC Grey). Nejen podle nich totiž dobrá reklama zkrátka nevznikne, pokud oba týmy zadavatele a agentury nejsou na jedné lodi.

Přicházejí s pořadem Brandminton, jenž exkluzivně sdílí s Marketing a Media, a ve kterém svým hostům z řad klientů nazouvají pomyslné kreativní boty a vysílají je do zábavného „battlu“, kde si na chvilku odpočinou od svých tabulek a zkusí práci v kreativě.

„Díky Brandmintonu nahlédnete do světa klientů marketingových oddělení. Pomůže vám pochopit jejich pohled na kreativu a taky je poznat v kreativní atmosféře našich moderátorek Klárky a Markéty,“ přibližuje nejnovější počin z dílny ADC předseda jeho výboru David Suda.

Soutěž probíhá tak, že si týmy nejdříve na „reklamním kole neštěstí“ vytočí produkt a „key message“. Pak je čeká hodina a půl vymýšlení a brainstormingu za asistence moderátorek Kláry a Markéty. Na konci celého procesu by měl vzniknout ucelený koncept pro tiskovou reklamu. Proces tak pomůže i s technikami vymýšlení a správného briefování.

Na pořadu spolupracuje též ilustrátorské studio DRAWetc, které do každého dílu vyšle jednoho ilustrátora. Toho pak na konci vymýšlecího času soutěžící nabriefují, aby jim vytvořil klíčový vizuál podle jejich zadání.

„V reklamním oboru se pohybuji se studiem DRAWetc. rovných dvacet let. Jsem rád, když vznikají nové ‚fresh‘ projekty, a to je jedním z důvodů, proč jsem se s týmem přidal k ADC a pomáháme vzniknout Brandmintonu,“ říká Vladimír Strejček, ředitel ilustrátorského studia DRAWetc, a dodává: „Cítíme, že klienti, kteří nahlédnou pod pokličku našeho kreativního průmyslu, budou lepšími partnery pro práci nejen nám, vizualizérům, ale i lidem z reklamek. Myslím, že to nahrává všeobecné win win situaci. A musím uznale zamlaskat nad výkonem prvních dvou týmů. Věděli, co chtějí, uměli mi skvěle sdělit svoje myšlenky a nápady a myslím, že publikum zcení výsledky jejich práce.“

Každý díl bude k shlédnutí na YouTube kanálu ADC Czech Republic a na facebooku ADC, kde bude zároveň možné hlasovat o návrzích týmů a okomentovat, jak se výsledné „printy“ povedly.

Vizuální identitu pro projekt navrhl ilustrátor Danches ze studia DRAWetc, techniku na natáčení zapůjčil Biofilms Rental a produkci v rámci spolupráce zajistila společnost Separation Films.„Dát možnost klientům být na druhé straně kreativní barikády je skvělý nápad a ještě lepší zážitek. Jsem moc rád, že se na nás z ADC obrátili a společně můžeme Brandminton tvořit,“ uvedl Tomáš Hudec, spolumajitel Separation Films.