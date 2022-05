Nezisková organizace chce být v komunikaci pozitivnější, má i nové písmo. Logo symbolizované člověka vybrala v soutěži, do níž se účastníci zapojili pro bono.

Od svého vzniku v roce 1992 vystupuje Člověk v tísni pod výraznou značkou, kterou tvoří ilustrace postavičky uvnitř kosočtverce a bílý text v černém orámování. Pro logo se stala námětem ilustrace Adama Hoffmeistera, která vychází z kresby Franze Kafky. „Před téměř 30 lety jsme vybírali logo Člověka v tísni, znali jsme název a věděli jsme, že to logo má vyjadřovat situaci, ve které jsme tehdy pracovali, byly to především válečné konflikty. Kresba Franze Kafky i černobílé ladění loga do toho perfektně sedlo, ale od té doby jsme prošli jistým zráním,“ uvedl ředitel a jeden ze zakladatelů organizace Šimon Pánek.

S růstem organizace se ale začaly objevovat bariéry funkčního charakteru, jako komplikace s mezinárodní variantou, jazykovými mutacemi či malá čitelnost v menších formátech, kvůli vepsání textu přímo v logu. Změnil se i obsah práce, a proto bylo potřeba změnit také poselství, které je s logem spojeno. „Jsme organizace o dvou tisících lidí, většina z nich je výrazně mladší, možná o generaci, než jsme my zakladatelé, kteří žijí mimo Evropu v Asii v Africe mají jiné kulturní zázemí ne vnímání,“ komentoval rozhodnutí Pánek. Vedle humanitární nebo sociální pomoci se dnes Člověk v tísni věnuje oblasti vzdělávání nebo organizuje festival Jeden svět.

Původní logo Nové logo

Nové logo staví na jednoduchém symbolu člověka a názvu organizace. Je rozpoznatelné a čitelné v terénu i z dálky. Součástí změny je také sytě modrá barva, která zdůrazňuje popsaný posun významu a nová barevná paleta pro různé oblasti činnosti organizace. „Dochází ke změně narativu, který již neříká, že svět je ‚v háji‘, ale že je možné ho změnit. Chceme být pozitivnější, srozumitelnější a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné, i negramotným příjemcům na té druhé,“ dodal Pánek.

Vítězné logo vytvořilo Studio Marvil, konkrétně tým tvořený Terezou Saitzovou, Vojtěchem Vavřínem, Jiřím Karáskem a Olgou Benešovou, pod vedením Pavla Zelenky. Nové logo vzešlo z designérské soutěže, se kterou od začátku organizaci pomáhal Czechdesign, který se specializuje na férové nastavení podmínek v profesních soutěžích v daném tématu. Všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné a navrhovali logo pro organizaci pro bono. Vítěz rovněž poskytl bezplatnou licenci, kterou Člověku v tísni udělila i tvůrkyně písma vizuálu Veronika Burian z písmolijeckého studia TypeTogether. Pro bono poskytlo své služby i specializované úložiště BrandCloud.

„Změna loga organizace Člověk v tísni je jednoznačně pozitivním krokem. Vítězné Studio Marvil zjednodušilo původní symbol rozkročené postavy člověka do srozumitelnější podoby. Také díky změně barevnosti z černé na modrou působí celá identita vstřícně a vyjadřuje naději, což je pro komunikaci této významné organizace klíčové,“ komentoval volbu odborný porotce soutěže Aleš Najbrt.

Do jednokolové soutěže byli na základě pečlivé rešerše vyzváni tři účastníci z řad tuzemských grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Moravec a Martin Odehnal. Jejich návrhy budou samostatně představeny v Magazínu Czechdesign.

Zavádění nového loga bude pozvolný, dlouhodobý proces a nějaký čas budou obě loga existovat vedle sebe. V prvním období po představení nové značky změní logo na nejviditelnějších částech, jako je hlavní web a profily sociálních sítí. Následovat budou pobočky v Česku a mise v zahraničí. Dále se bude logo postupně měnit podle priorit viditelnosti a náročnosti výměny, rozdají se stávající tištěné materiály či donosí vesty, aby výměna byla maximálně ekonomická a ekologická.