Jak značka Charlotte’s Web dostala prodejní automaty na CBD produkty proti bolesti opravdu vysoko.

Hlavními hvězdami loňské kampaně v USA známé značky produktů s CBD — Charlotte’s Web — byly černé monolity. Ale na rozdíl od Vesmírné Odysey, tyto nabízely tišení bolesti všem, kteří pokořují své hranice ve sportu.



Kreativní tým značky umístil dokonce jeden monolit — lépe řečeno prodejní automat, který pro účel kampaně nabízel masti zadarmo — na samotný vrchol přes sto dvacet metrů vysoké pískovcové skály u Moabu v Utahu.

Vedle automatu na Castleton Tower, jak se skála jmenuje, byly v rámci kampaně „Going the Distance“ rozmístěny další čtyři automaty, vždy cílené na určité druhy sportů. Charlotte’s Web má v plánu automaty, které jsou poháněné solární energií, postupně rozšířit dál a rovněž zkoušet aktivace na různých sportovních akcích, jako jsou cyklistické závody, maratony nebo triatlony. Spot, který byl součástí kampaně, režíroval profesionální lezec Jon Glassberg z Louder Than Eleven zaměřující se na adrenalinové sporty a spolupracovala na něm produkce Shine and Polish.



Charlotte’s Web si za tuto kampaň odnesla z posledních Clio Cannabis Awards zlatou cenu za aktivaci, stříbrnou za prodejní design a bronzovou za video do 30 sekund.

Jméno značky Charlotte’s Web odkazuje jednak na knihu Šarlotina pavučinka (E. B. White, 1952) a jednak k dívce Charlottě Figi, která trpěla vzácnou formou epilep­sie nereagující na farmaka. Byla jednou z prvních, které firma v roce 2012 nabídla produkty z nově vyšlechtěné odrůdy konopí bohaté na CBD, které jí pomohly snížit četnost záchvatů.

Automat na CBD masti dostali tvůrci kampaně až na stodvacet metrů vysokou skálu v Utahu. Umístili ho také MTB závody „Leadville Mountain Bike Race Series“ nebo na odpočívadlo v serpentýnách Flagstaff Road.