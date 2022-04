Na trzích, kde je legální, je marihuana zájmem řady investorů i agentur. Dnes má svůj den.

20. duben (20/4) je neoficiálně brán jako Mezinárodní den marihuany. Může za to číselný kód 420, který je především v USA s marihuanou spojován. Kolem vzniku tohoto „magického“ spojení panuje mnoho legend, nejpravdivější se pak jeví zcela profánní příběh skupinky studentů z Kalifornie a jejich pravidelné kuřácké pauzy u sochy Louise Pasteura, která se odehrávala vždy dvacet minut po čtvrté. Více se o „Waldos“, jak si parta říkala, dozvíte v prosincovém vydání High Times z roku 1998.



Redakce Marketing & Media dnešní svátek marihuany oslaví několika materiály na webu, které se problematice konopí věnují, najdete je jednoduše podle speciálního štítku „Den marihuany“.

Prvním z materiálů je galerie nejlepších reklamních, komunikačních, prodejních i advokačních počinů v mezinárodní kreativní soutěži Clio Cannabis.

Flowr Cannabis: není co skrývat

Konopí je už v Kanadě legální, ale stigma, které s sebou jeho užívání nese, nezmizí přes noc. Mnoho konzumentů svůj zvyk stále tají. Agentura Zerotrillion proto vytvořila spot, v němž se sama marihuana schovává v šuplících pod spodním prádlem, v konvičce na kytky, v krabičce s tampony… Značka Flowr tím konzumentům říká, že si pamatuje, jaké je to se ukrývat a vyhýbat pohledům. Nyní je však čas vyjít s pravdou ven. „I’m tired of having to sneak around everywhere we go. I wanna feel free, to be with you, I don’t care who knows…“ zpívá Millie Jacskon ve spotu, který si z posledních Clio Cannabis odnesl Grand Prix a několik zlatých, například v kategoriích kamera (DP: Mat Barkley) nebo střih (editor: Chris Murphy).

Ease Labs: konopná věda

Ačkoli mnoho studií dokázalo výhody užívání konopí a jeho využití v léčbě řady nemocí s klinicky ověřenými výsledky, zůstává stigmatizovaná role konopí ve vědě. A co teprve pak ta neobjasněná krása! Agentura McCann Health ze Sao Paula se na tento problém podívala doslova zblízka. Vytvořila sérii pozoruhodných tiskových reklam s mikroskopickými záběry listů marihuany a sloganem „Konopí je věda, kterou věda sama neznala.“ Práce pro firmu Ease Labs získala zlato za fotografii.

Charlotte’s Web: od semínka až na pult

Pokud uvažujete, že byste natočili někdy spot o tom, jak to chodí ve vaší firmě, tak si nejdříve pusťte výrobní video Charlotte’s Web. Společnost se přestěhovala do zbrusu nové fabriky a rozhodla se to všem ukázat a nejen obrazem, ale i zvukem a pěkně v rytmu. Film vznikl ve třech různých oblastech Colorada a má ilustrovat, proč j Charlotte’s Web jednou z nejdůvěryhodnějších konopných společností na světě. Z Clio Awards si odnesla zlato za střih, který se povedl Christopheru L. Hickenovi z Tinklevision. Protože… věřte zemi.

Firma v soutěži zabodovala ještě i s jiný projektem. Za automaty na prodej CBD produktů na skutečně nezvyklých místech získala například zlato z kategorie aktivace a zkušenost a stříbro za retail design – více o prodejních mašinách „Going The Distance“ v samostatném článku.

Monogram: pokrytectví

Newyorská agentura Mischief @ No Fixed Address vytvořila digitální a venkovní kampaň pro značku konopí Monogram patřící Shawnu „Jay-Z“ Carterovi. Ukazuje, jak pokrytecká je americká drogová politika. Reflektuje všechny legální věci v různých státech, v nichž užívání konopí legální není. Kouření marihuany je například trestné tam, kde není stíhaný sex s hospodářskými zvířaty, je zakázáno tam, kde je povolený sňatek se sestřenicí nebo bratrancem. Černobílé vizuály zobrazují skutečné lidi, kteří byli obviněni z trestných činů souvisejících s užíváním konopí. „Vytvořil jsem tuto kampaň, abych zesílil hlasy těch, kteří byli potrestáni za stejnou věc, z které nyní na nově vznikajícím legálním trhu jiní profitují,“ uvedl Carter. Kampaň si z Clio Cannabis odnesla stříbro za copywriting (creative director: Hunter Fine).